Son dakika haberleri! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN EN BÜYÜK TÜRK BAYRAĞINI EN YÜKSEK GÖNDERE ÇEKTİ - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, " Çamlıca, bizzat takibini yaparak ülkemize kazandırdığımız camisiyle kulesiyle ve şimdi de 111 metrelik bayrak direği ve Türkiye'nin en büyük bayrağı, yaklaşık 1000 metrekareyi bulan bayrağıyla yepyeni bir çehreye kavuşuyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 111 metrelik Türkiye'nin en yüksek bayrak direğine yaklaşık bin metrekarelik en büyük Türk bayrağını çekti.

Erdoğan, Çamlıca Camii'ndeki cuma namazının ardından Çamlıca tepesine geldi. Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, 111 metre büyüklüğündeki Türkiye'nin en büyük bayrak direğine Türk bayrağına çekme törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende ilk olarak alanındaki çocuklarla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa bir konuşma yaparak, 'Türk milleti için bayrak bağımsızlığın en önemli sembolüdür" dedi.

'Arsa var arazi var. Arsayı araziye dönüştürmek için belli bir bedel ödemek gerekiyor. Yoksa arsanın bir önemi yok. İşte biz de bu toprakları vatan yapabilmek için nice şehitler verdik" diyen Erdoğan, gençlere inandığını belirterek, 'Türkiye'nin en güzel yerlerinden biri olan İstanbul'da Çamlıca Tepesi'nde nazlı nazlı dalgalanan bayrağının altında güvende olacaksınız" ifadelerini kullandı. Erdoğan 111 metrelik direğin en büyük bayrak direği, bin metrekareye yakın bayrağın da en büyük bayrak olduğunu ifade etti.

Erdoğan, "Çamlıca, bizzat takibini yaparak ülkemize kazandırdığımız camisiyle kulesiyle ve şimdi de 111 metrelik bayrak direği ve Türkiye'nin en büyük bayrağı, yaklaşık 1000 metrekareyi bulan bayrağıyla yepyeni bir çehreye kavuşuyor" dedi.

Erdoğan konuşmasının ardından çocuklarla birlikte butona basarak Türkiye'nin en büyük bayrağını en büyük direğe çekti. 'Asla bu bayrağın dalgalandığı yerde hüzün keder olmayacak, kiminle' Bu yavrularımızla" diyen Erdoğan bayrak göndere çekildiği sırda çocuklarla birlikte İstiklal Marşı'nı okudu.

Törene Erdoğan'ın yanı sıra, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de katıldı.