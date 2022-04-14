Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fahiş kazanç peşinde koşanlara cezaları artırıyoruz - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fahiş kazanç peşinde koşanlara cezaları artırıyoruz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, tedarik ve perakende satışlarını, esnaf ve sanatkarı gözetecek şekilde düzenleme çalışmaları olduğunu belirterek, "Fiyatları, stokçuluk veya anlaşma yoluyla haksız şekilde yükselterek vatandaşlarımızın mağduriyeti pahasına fahiş kazanç elde etme peşinde koşanlara verilen cezaları artırıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda esnaf ve sanatkarlarla iftarda bir araya geldi. Erdoğan, ramazan ayını tebrik ederek, esnaf ve sanatkarın Ahilik geleneğinin bugünkü temsilcileri olduğunu belirtti. Asırlar boyunca Anadolu'da devletler kurulduğunu ifade eden Erdoğan, "Ancak binlerce yıllık birikimiyle esnaf ve sanatkarımız, daima bu toprakların harcı olmaya devam etmiştir. Esnafımız her zaman haktan yana olmuş, bulunduğu mahallenin ve sokağın vicdanını temsil etmiştir" ifadesini kullandı.

'ESNAF VE SANATKARIMIZI DESTEKLEMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ'Erdoğan, Ahi Evran- ı Veli'nin, 'Ahi, her şeyde, her yerde ve her çağda denge ve düzen tutturandır. Dağıtan değil toparlayandır, yıkan değil yapandır' ifadesini hatırlattı. Ahiliğin bu tarifinin bugün de geçerliliğini koruduğunu aktaran Erdoğan, bugün birçok ülkede en derin şekilde yaşandığını gördükleri sosyal adaletsizlikler, vicdanları yaralayan görüntülerin Türk milleti içinde kök salamamasının içinde bu anlayışın bulunduğunu aktardı.Erdoğan, koronavirüs salgını dönemindede esnaf ve sanatkarlara destek olunduğu belirterek, şöyle konuştu: "Mesela bunun son örneğini koronavirüs salgını döneminde hep birlikte gördük, yaşadık. Bu süreçten olumsuz etkilenen kesimlerin başında, esnaf ve sanatkarımız geliyordu. Devlet olarak verdiğimiz desteklerle, bu zorlu dönemde sizlerin yanında olmaya çalıştık. Bu kapsamda salgın nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen ticaret erbabımıza gelir kaybı ve kira olarak 4 ay süreyle biner lira hibe desteği sağladık. Türkiye genelinde verilen destek tutarı 4,6 milyar lirayı aşmıştır. Bunun yanında yaklaşık bir yıl önce Gelir Vergisi mükellefi esnaf ve sanatkarımız ile gerçek kişi tacirlerimizle, dahil oldukları gruba göre 5 bin ve 3 bin liralık yeni bir hibe desteği daha verdik. Bu desteğin toplam tutarı da 4,3 milyar lirayı buldu. Ayrıca, esnaf ve sanatkarımızın, kredi ve kefalet kooperatiflerine olan borçlarını yeniden yapılandırabilmelerini temin ettik. Kooperatif kefaletiyle veya doğrudan Halkbank 'tan kullanılan kredilerin geri ödemelerini 2020 yılında 2 kez, 2021 yılında ise 1 kez olmak üzere 3 defa ertelemeye tabi tuttuk. Taksiti ötelenen kredi tutarı 13,5 milyar liradır. Salgının etkilerinin azalmasıyla yeniden ekmek teknesinin başına geçen esnaf ve sanatkarımızı ihtiyaçlara göre yeni araçlarla desteklemeyi sürdüreceğiz. Esnaf ve sanatkarımızın da kendi yaşadıkları sıkıntılara rağmen, çevrelerindeki herkese el uzattıklarını, yardımcı olduklarını, imkanlarını bölüştüklerini biliyoruz. Bunun için de her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum."'ELEKTRONİK TİCARETE SINIRLAMALAR GETİRİYORUZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahi'nin olduğu yerde kötülüğün kök salamayacağını, ahlaksızlığın tırnak tutamayacağını, seviyesizliğin itibar göremeyeceğini, pisliğin kalıcı olmayacağını belirterek, sözlerine şöyle devam etti: "Hayatımızın bir döneminde biz de esnaflık yaptığımız için bu vasıfları sadece gözleyerek, okuyarak, duyarak değil bizzat yaşayarak, hıfzederek, tatbik ederek öğrendik. İnşallah, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını da hep birlikte gerçekleştireceğiz. Salgının küresel düzeyde dengeleri bozan ve fiyatları artıran etkilerini, henüz yeni yeni üzerimizden atarken bu defa da Karadeniz 'in kuzeyindeki krizin ağır sonuçları ile karşı karşıya kaldık. Küresel enerji ve gıda ile ham madde fiyatlarında yaşanan artışlar, ister istemez tüm dünya ile birlikte bizi de etkiledi. Üstelik bunun üzerine bir de 2018'den beri döviz kurunda yaşanan istikrarsızlıkla mücadele etmek durumunda kaldık. Son dönemde çarşıda, pazarda, hayatın her alanında görülen fahiş fiyat artışlarının en önemli sebebi, işte bu iki faktördür. Bununla birlikte, bilhassa ülke çapında faaliyet gösteren kimi tedarik ve perakende zincirlerinin yöntemlerinden kaynaklanan şikayetleri de gözden ırak tutmuyoruz. Önceki günkü Kabine Toplantımızın ardından yaptığım millete sesleniş konuşmasında da ifade ettiğim gibi bu tür sorunların çoğu, hukuki değil ahlaki sebeplere dayandığı için yaptırım imkanları da sınırlıdır. Vicdanı, ahlakı ve değeri olmayana ne deseniz boş. Tabii bu elimiz kolumuz bağlı bir şekilde yaşanan rezaletlere seyirci kalacağımız anlamına da gelmiyor. Tedarik ve perakende satışlarını, Ahilik geleneğimizin temsilcisi esnaf ve sanatkarlarımızı gözetecek şekilde düzenlemeye bütün bunlara yönelik hazırlıklarımız var. Fiyatları, stokçuluk veya anlaşma yoluyla haksız şekilde yükselterek vatandaşlarımızın mağduriyeti pahasına fahiş kazanç elde etme peşinde koşanlara verilen cezaları artırıyoruz. İnternet üzerinden satış yapan elektronik ticaret platformlarına da çekidüzen veriyor, belirli sınırlamalar getiriyoruz. Kendi işini kurmak, yaygınlaştırmak, büyütmek isteyen girişimcilere verdiğimiz destekleri artırıyor ve genişletiyoruz."'UZUN VADELİ FİNANSMAN İMKANI SAĞLIYORUZ'

Amaçlarının, esnaf ve sanatkarla rekabet etmek olmadığını söyleyen Erdoğan, "Tam tersine sizlerin de şikayetçi olduğu piyasadaki fahiş fiyat hareketlerini kontrol altında tutmaktır. Ülkemizi bu imtihandan da Allah'ın izniyle beraberce dimdik çıkartacağımıza, 2023 hedeflerimize ulaşacağımıza, evlatlarımıza güçlü bir 2053 vizyonu miras bırakacağımıza, yürekten inanıyorum. Bu vesileyle, ihracata dönük yatırımlar ve döviz kazandırıcı turizm faaliyetleri ile ilgili bir müjdeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. İhracata dönük yatırımlara, yerli makine kullanımı, kısmi yurt dışı finansmanı ve bölgesel teşviklere ilave olarak yıllık yüzde 9'a varan faiz oranıyla Türk Lirası cinsinden uzun vadeli finansman imkanı getiriyoruz. Benzer bir uygulamayı turizm sektöründe de hayata geçirerek döviz kazandırıcı hizmet veren firmalara yüzde 9'a kadar inen faiz oranlarıyla uzun vadeli Türk Lirası finansmanı sağlıyoruz. Proje finansmanı prensipleriyle harcama mukabili ve belge karşılığı kullandırılacak bu krediler için 100 milyar lirası ihracat, 50 milyar lirası turizm için olmak üzere toplamda 150 milyar liralık bir kaynak ayırdık. KOBİ'ler için 250 milyon lira, KOBİ dışı firmalar için 1,5 milyar lira limiti olan yüzde 9'a varan yıllık faiz oranı ve 2 yılı ödemesiz 3 ila 10 yıl arası vade ile kullandırılacak bu kredi paketinin sektörlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Çalışan, üreten, istihdam eden ülkemize kazanç sağlayan herkesin yanında olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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Haber: Buğra OLAÇ/ANKARA,