Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac'ı kabul etti. Vahdettin Köşkü'nde devam eden kabul saat 14.00 sıralarında başladı.

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