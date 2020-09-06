Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac'ı Vahdetin Köşkü'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac'ı kabul etti. Vahdettin Köşkü'nde devam eden kabul saat 14.00 sıralarında başladı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 14:57 - Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fayiz Es-Serrac'ı kabul etti - Son Dakika