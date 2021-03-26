Son dakika haberleri! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI - Son Dakika

Son dakika haberleri! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

26.03.2021 15:23
Son dakika haberleri! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Güney Kıbrıs bu tür şeyler orada yeni alıştığımız şeyler değil. Maalesef Güney Kıbrıs, Rumlar bu tür şeyleri her zaman yapıyorlar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Güney Kıbrıs bu tür şeyler orada yeni alıştığımız şeyler değil. Maalesef Güney Kıbrıs, Rumlar bu tür şeyleri her zaman yapıyorlar. Avrupa Birliği'ndeki bu zirve döneminde yapılması tahrikten başka bir şey değildir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını Üsküdar'da bulunan Kerem Aydınlar Cami'nde kıldı. Erdoğan namazın ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşılamanın Mayıs Haziran ayları gibi tamamlanması açıklamaları ve yerli aşı çalışmalarının sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Süreç ne getirir ne götürür tam bilemiyoruz, temenni ederiz ki mayıs haziran gibi bu iş tamamlansın, bitsin. Yaz mevsimine de çok daha huzurlu bir şekilde girmiş olalım. Biz hazırlıklarımızı yapıyoruz ve Çin'den aldığımız aşıların dışında, dünde Çin Dışişleri Bakanı ile de bunları etraflıca görüştüm. Bizim Çin ile yaptığımız ilk anlaşma aslında 100 milyon faz aşıydı. Bunun ilk etabı 50 milyon fazdı. Şu an itibariyle bu 50 milyon faz aşı henüz bize ulaşmış değil, Şubat sonu itibariyle bize ulaşacak idi. Dün kendilerine bunu tekrar hatırlattım. Dedim ki, 'bu 50 milyon faz aşıyı biz sizden süratle bekletiyoruz çünkü sözleşmemiz bu istikametteydi', 'ben bunu yakında takip edeceğim, bunu sayın başkanla da görüşeceğim' dedi ve 'bu yetmez 100 milyon anlaşmamız var, bu da Nisan sonu itibariyleydi' dedim, 'bunları konuşacağım, görüşeceğim ve size de bunları bildireceğim' dedi. Bu arada da 1 milyon 400 bin Almanya'dan Biontech aşısı da elimize ulaştı, geldi. Onun da tamamı 10 milyon itibariyle elimize ulaşacak. Bu arada Rusya ile de olan görüşmelerimiz devam ediyor. Rusya'dan da aşı gelmesi itibariyle bu bizi rahatlatacak çünkü aşıyı bu süreç içerisinde insanımız için en tesirli kaynak olarak görüyoruz. Yerli aşı çalışmalarımız devam ederken ilaç çalışmaları da devam ediyor." dedi.

GÜNEY KIBRIS'TA CAMİYE SALDIRIErdoğan, Güney Kıbrıs'ta camiye düzenlenen saldırının sorulması üzerine, "Güney Kıbrıs bu tür şeyler orada yeni alıştığımız şeyler değil. Maalesef Güney Kıbrıs, Rumlar bu tür şeyleri her zaman yapıyorlar. Avrupa Birliği'ndeki bu zirve döneminde yapılması tahrikten başka bir şey değildir. Konuyla ilgili de zaten Dışişleri Bakanlığımız gerekli girişimlerde bulunmuş vaziyette" dedi.

ASKERİ OKULLAR YÖNETMELİĞİErdoğan, askeri okullar yönetmeliğindeki 'irticai faaliyetler' maddesinin değiştirilmesi konusunda muhalefetin açıklamaları konusunda, "Muhalefetin bu tür eleştirilerine biz alışığız. Çünkü irticai faaliyet farklı bir olay ama terörle irtibatlı veya iltisaklı olan faaliyetler ayrı bir olay. Bu bir yasal düzenleme değildir, bir yönetmelik. Bakanlıklarımız bu tür yönetmelikleri zaman zaman, ülkemizin veya ordumuzun huzuru için yaparlar. Bu da bu vesile ile atılmış bir adım, alınmış bir karardır" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİCumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi'nde çıkılması konusundaki eleştirilerin sorulması üzerine, "Meclis'in alacağı bir karar falan değil. Muhalefet bu işleri bilmiyor. Bilse zaten böyle bir ifadeyi de, lafı da yapmazlar. Burada Cumhurbaşkanlığının attığı adımı tamamıyla yasaldır ve bu attığı adımla da yoluna devam edecektir. Bunlar birçok şeyleri karıştırıyorlar. Uluslararası anlaşmaların altında mıdır, üstünde midir, bunları konuşmak sadece havayı bulandırmaktan başka bir şey değildir. Biz bu kararımızı aldık, 3 ay içerisinde de bunu özellikle konseyde söylüyor, 3 ay sonra da bununla ilgili kararını onlar açıklayacaktır. Bizler de buradan çıkmış olacağız, olay bu kadar basittir. Bu bizimle alakalı değil, yine meclisle alakalı diye bir şey söz konusu değil. Biz kararımızı verdik, gireriz ve girdiğimiz gibi de çıkarız. Bunu kimsede ne önüne, ne arkasını karıştırmasın. Çıkma kararını verdik, kendilerine de durumu bildirdik ve bu işte böylece bitmiştir" şeklinde konuştu.

Erdoğan daha sonra yürüyerek Vahdettin Köşkü'ne geçti.

- İstanbul

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Güney Kıbrıs, Rumlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI - Son Dakika


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