Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazi'nin mirasının içini boşaltmaya çalışanları milletimizin takdirine havale ediyoruz" - Son Dakika

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazi'nin mirasının içini boşaltmaya çalışanları milletimizin takdirine havale ediyoruz"
10.11.2020 11:54
Son dakika gündem haberine göre Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen anma etkinliği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Salondaki katılımcılar Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk...
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen anma etkinliği
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi
Salondaki katılımcılar
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen anma etkinliğine katıldı. (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazi'nin tavsiyesine uygun şekilde ilim ve akıl yolundan giderek hatırasını yaşatmak yerine onu dogmalaştırmak suretiyle mirasının içini boşaltmaya çalışanları milletimizin takdirine havale ediyoruz."
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