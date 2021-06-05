Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçmişte şehir merkezlerindeki alanları vatandaşlarına kapatan zihniyetin bıraktığı kötü izlerin tamamını silmekle kalmadık,...
05.06.2021 15:50
Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçmişte şehir merkezlerindeki alanları vatandaşlarına kapatan zihniyetin bıraktığı kötü izlerin tamamını silmekle kalmadık, 81 ilimizin tamamında şehirlerimizi çok daha fazla yeşil alanla buluşturduk."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçmişte şehir merkezlerindeki alanları vatandaşlarına kapatan zihniyetin bıraktığı kötü izlerin tamamını silmekle kalmadık, 81 ilimizin tamamında şehirlerimizi çok daha fazla yeşil alanla buluşturduk."
Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Geçmişte şehir merkezlerindeki alanları vatandaşlarına kapatan zihniyetin bıraktığı kötü izlerin tamamını silmekle kalmadık,... - Son Dakika
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