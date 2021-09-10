Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'taki toplu açılış töreninde konuştu: (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'yi hala bir parmak şıklatmayla huzurunu kaçırabilecekleri, demokrasisini askıya alabilecekleri, karanlık senaryolarına figüran yapabilecekleri bir ülke olarak görenler var." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu.

Bin yıllık vatan olan Anadolu'nun tapusunu elde tutmak için neredeyse her karışını yeri geldiğinde alın teriyle, yeri geldiğinde kanla mühürlemek mecburiyetinde kalındığını dile getiren Erdoğan, "Biz, bugün de aynı mücadeleyi sürdürüyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin, karada, denizde ve havada egemenlik haklarına sahip çıkmak için attığı her adımın engellenmeye çalışılmasının gerisinde bin yıllık hazımsızlığın bulunduğuna dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülke içinde çıkartılan suni tartışmaların da aynı amaca hizmet ettiğinden hiç şüpheniz olmasın. Bu tartışmaların gerisindeki çevrelerin bir kısmının da nerelerden beslendiği, bitlerinin nasıl kanlandığı birer birer ortaya çıkıyor. Türkiye'yi hala bir parmak şıklatmayla huzurunu kaçırabilecekleri, demokrasisini askıya alabilecekleri, karanlık senaryolarına figüran yapabilecekleri bir ülke olarak görenler var. İşte burada bir kez daha tezahür eden birliğimiz ve beraberliğimiz sürdüğü müddetçe bu ülkenin de bu milletin de önünü kesmeye Allah'ın izniyle kimsenin gücü yetmez."

Vatan topraklarını, attıkları fitne tohumlarıyla zehirlemeye kalkanların daima daha beteriyle imtihan olduklarını belirten Erdoğan, "Bu aziz milletin başına felaket bulutları toplamaya çalışanların hepsi de bir süre sonra kendi canlarının derdine düşmüştür. Bunun için diyoruz ki, bu ülkenin ve milletin dostu, dünyadaki en kıymetli hazineden bile daha değerlidir. Aynı şekilde bu ülkenin ve milletin husumeti, dünyadaki en büyük musibetten bile daha tehlikelidir. Halbuki bizim gönlümüz herkese açıktır." diye konuştu.

"Dosta doğru giden yollarda buluşmak istiyoruz"

Erdoğan, Kahramanmaraşlı merhum şair Abdurrahim Karakoç'un "İçimde uzayan her yol, çıkar gider dosta doğru/Menekşe, nergis, ıtır, gül, kokar gider dosta doğru/Zamanım yoğrulur gamla, birleşir sabah akşamla/Ilık kanım damla damla, akar gider dosta doğru." dizelerini de aktararak konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz, dosta doğru giden yollarda buluşmak istiyoruz. Bizimle bu yolda yürümek isteyen herkese, gönlümüz de kollarımız da açıktır. Buna karşılık, husumette, ihanette, riyakarlıkta, bozgunculukta ısrar edenlere ise hak ettikleri cevabı verecek gücümüz de azmimiz de imkanımız da vardır. Kahramanmaraş bunun şahididir. Kahramanmaraş, 'Bugün namus günüdür.' diyerek başlattığı mücadeleyi 101 yıl önce zafere ulaştırarak adını tarihe yazdırmıştır."

Türkiye olarak bir süredir adeta her günü namus günü öneminde bir mücadele yürüttüklerini anlatan Erdoğan, "Ülkenin dört bir yandan işgal edildiği o kara günlerde Maraş, kendi kendini kurtaran şehir olarak tarihimize geçmişti. Biz de hala yürüttüğümüz mücadeleyi, her alanda kendi kendini kurtaran ülke anlayışıyla gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kentin isminin başına şerefle kondurduğu "Kahraman" unvanını, gücünü yüreğindeki imandan alan mücadelesiyle kazandığına dikkati çeken Erdoğan, bugün Türkiye'nin de 84 milyon, tek yürek, tek bilek olarak yoluna devam ettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maraş kıyamının kahramanları Sütçü İmam'ı, Arslan Bey'i, Rıdvan Hoca'yı, Senem Ayşe'yi ve tüm kahramanları rahmetle, şükranla andı.

İstiklal Harbi'nden bugüne, Türkiye'nin bütünlüğü, milletin birliği ve beraberliği, devletin bekası için gözlerini kırpmadan ölüme yürüyen şehitlerin her birine Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, "Rabbim inşallah bizlere, bu kadim davayı, bu kadim mücadeleyi, şehitlerimize, gazilerimize, kahramanlarımıza, ecdadımıza layık bir şekilde yürüterek, bizlerden sonraki nesillere miras bırakmayı nasip eylesin." dedi.

"Türkiye hem sağlık hem de diğer alanlarda başarılı yönetim sergiledi"

"Türkiye'nin en önemli özelliği, farklı alanlardaki mücadeleleri aynı anda yürütebilme kabiliyetidir." diyen Erdoğan, dünyanın bir süredir koronavirüs salgınının yol açtığı sıkıntılarla boğuştuğunu, pek çok ülkenin bu kriz karşısında ne yapacağını bilemez halde sağa sola yalpalarken, Türkiye'nin hem sağlık hem de diğer alanlarda başarılı bir yönetim sergilediğini belirtti.

Vatandaşına yeterli sağlık hizmeti veremeyen, ekonomisini küçülten, sosyal barışını tehlikeye atan ülkelerden Türkiye'nin hemen ayrıştığını dile getiren Erdoğan, "Hiçbir sıkıntıyı, eser ve hizmet siyasetimizden geri adım atmanın bahanesi haline dönüştürmedik, dönüştürmeyeceğiz." diye konuştu.

Salgın şartlarına rağmen bir yandan inşası süren yatırımları devam ettirdiklerini, bir yandan bitenleri hizmete aldıklarını, bir yandan da yeni projelerin ve yatırımların temelini attıklarını anlatan Erdoğan, şehirlere bizzat gidebildiğinde vatandaşlarla birlikte, gidemediği durumlarda da canlı bağlantılarla tüm bu çalışmaları takip ettiğini söyledi.

Kahramanmaraş'a kazandırılan eserler

Erdoğan, Kahramanmaraş'a kazandırdıkları toplam yatırım bedeli 1 milyar 734 milyon lirayı bulan 105 eserin toplu açılış törenini de bugün gerçekleştirdiklerine işaret ederek şunları kaydetti:

"Eğitimde toplam 156 dersliğe sahip 6 okulun, 560 yatak kapasiteli pansiyonun ve bir spor salonunun resmi açılışını bugün buradan gerçekleştiriyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın inşa ettiği 1500 kişilik yurdu da bu vesileyle resmen hizmete açıyoruz. TOKİ'nin inşa ettiği Dulkadiroğlu'ndaki 624 konutun, ticaret merkezinin, caminin, altyapı ve çevre düzenlemelerinin açılışını da burada yapıyoruz.

Aynı şekilde yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca tamamlanan millet bahçesini, 56 kilometrelik kanalizasyon inşaatını, çeşitli hizmet binalarını, ileri biyolojik arıtma tesisini, yolların asfaltlanması işlerini de resmen hizmete alıyoruz. DSİ'nin yaptığı 5 gölet ve sulamasının açılışını da buradan gerçekleştiriyoruz. Adalet Bakanlığımızca yapılan Elbistan Adalet Sarayı'nı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca yapılan engelsiz yaşam bakım, gündüz bakım ve aile danışma merkezlerini hizmete sunuyoruz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın desteğiyle yapılan Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi, altın ve mücevher merkeziyle, tasarım ve modelleme merkezini de hizmete açıyoruz. Tam kapasiteye ulaştığında 7 bin kişi istihdam edecek bu sanayi sitesi, Kahramanmaraş'ı altın işlemeciliğinde ülkemizin en önemli merkezlerinden biri haline getirecektir."

(Sürecek)