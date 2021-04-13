Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. (4)

Erdoğan: " Niğde, Eskişehir ve Ankara'da son 3 günde yaklaşık 7 bin 500 ton patates ve kuru soğan alınarak 15 ilimize sevk edilmiştir. Satın alma ve dağıtım işlemleri önümüzdeki günlerde de sürecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlik ve Spor Bakanlığımız, bu yıl sözleşmeli ve işçi kadrosunda 8 bin 121 kişiyi istihdam edecektir."