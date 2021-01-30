Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ve Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile görüştü - Son Dakika

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ve Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile görüştü
30.01.2021 14:03
Edinilen son dakika gelişmesine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mevkidaşları Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile bir araya geldi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mevkidaşları Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'ne geçti.
Erdoğan'ın, Vahdettin Köşkü'nde Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ve Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile öğle yemeğindeki görüşmesi saat 14.00'te başladı.
Görüşme basına kapalı yapılıyor.
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