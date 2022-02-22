Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau programını iptal etti - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau programını iptal etti

22.02.2022 18:22
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau programını iptal etti

Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turu kapsamındaki Gine Bissau programını iptal ederek yurda dönme kararı aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turu kapsamındaki Gine Bissau programını iptal ederek yurda dönme kararı aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Şubat tarihinde başlayan Afrika turu kapsamında Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Senegal'i ziyaret etmişti, yarın da Gine Bissau'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu programını iptal ederek yurda dönme kararı aldı. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan'ın programını iptal etme gerekçesine ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız yarın çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılacaktır. Bu gerekçe ile Sayın Cumhurbaşkanımızın Afrika turunun üçüncü durağı olan Gine Bissau ziyareti ileri bir tarihe ertelenmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve beraberindeki heyet Senegal ziyaretlerinin ardından Türkiye'ye dönecektir."

(Derya Yetim/İHA)

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Afrika, Gine, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau programını iptal etti - Son Dakika


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