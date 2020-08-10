Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanedeki yeğenini ziyaret etti
Son dakika güncel haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanedeki yeğenini ziyaret etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Üniversitesi'ndeki programın ardından, özel bir hastanede tedavi gören merhum ağabeyi Hasan Erdoğan'ın oğlu Halil Erdoğan'ı(62) ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanedeki yeğenini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Üniversitesi'ndeki programın ardından, özel bir hastanede tedavi gören merhum ağabeyi Hasan Erdoğan'ın oğlu Halil Erdoğan'ı(62) ziyaret etti. Halil Erdoğan'ın geçen 6 Ağustos günü kalp krizi geçirdiği ve yakınları tarafından özel hastanede kaldırıldığı anjiyo yapıldıktan sonra kalbinin 5 damarına stent takıldığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hastane ziyaretinin ardından Kocaeli'den ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 01:41
Kaynak: DHA
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