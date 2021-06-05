Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hastanelerimiz nasıl bu salgın döneminde milletimizin sağlığının korunmasında hayati öneme sahip olmuşsa millet bahçelerimiz... - Son Dakika

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hastanelerimiz nasıl bu salgın döneminde milletimizin sağlığının korunmasında hayati öneme sahip olmuşsa millet bahçelerimiz...
05.06.2021 15:30
Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hastanelerimiz nasıl bu salgın döneminde milletimizin sağlığının korunmasında hayati öneme sahip olmuşsa millet bahçelerimiz başta olmak üzere yeşil alanlarımız da adeta insanlarımıza nefes borusu işlevi görmüştür.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hastanelerimiz nasıl bu salgın döneminde milletimizin sağlığının korunmasında hayati öneme sahip olmuşsa millet bahçelerimiz başta olmak üzere yeşil alanlarımız da adeta insanlarımıza nefes borusu işlevi görmüştür."
Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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