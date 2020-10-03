Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hatay, Suriye meselesinde en çok bedel ödemiş, en çok yük taşımış... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Reyhanlı Barajı, Afrin Çayı Davutlar Regülatörü ve Derivasyon Kanalı, Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi ve Hatay İçme Suyu Arıtma Tesisi Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 15:01 - Kaynak: AA
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