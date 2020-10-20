Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli koronavirüs aşısında hedefi belirledi: Önümüzdeki bahar aylarına kadar aşı meselesini çözeceğiz - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 3 saat 15 dakika sürdü. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan yerli aşı çalışmaları ve salgınla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Ulaşım araçları başta olmak üzere çok sayıda insanın bir arada bulunduğu mekanlar ve etkinliklerle ilgili denetimler etkin şekilde sürdürülecek. Temaslı kişilerin takibi çok daha sıkı şekilde yapılacak. Yerli aşı çalışmalarında 2 hafta içinde insan üzerinde deneme safhasına ulaşacağı görülüyor. Hedefimiz önümüzdeki bahar aylarına kadar aşı meselesini tamamen çözmektir." ifadelerini kullandı.

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