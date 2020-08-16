Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimizin inşallah 2022'nin sonunda yeni bir Ayder ortaya çıkacak.

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimizin inşallah 2022'nin sonunda yeni bir Ayder ortaya çıkacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimizin inşallah 2022'nin sonunda yeni bir Ayder ortaya çıkacak. Bu yeni Ayder, alt yapısıyla konutlarıyla otoparklarıyla restoranlarıyla her şeyiyle bizim için özellikle turizmde, çok ciddi bir çekim alanı olacak."

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 13:29

Kaynak: AA

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