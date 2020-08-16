Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimizin inşallah 2022'nin sonunda yeni bir Ayder ortaya çıkacak. - Son Dakika
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimizin inşallah 2022'nin sonunda yeni bir Ayder ortaya çıkacak.
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimizin inşallah 2022'nin sonunda yeni bir Ayder ortaya çıkacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimizin inşallah 2022'nin sonunda yeni bir Ayder ortaya çıkacak. Bu yeni Ayder, alt yapısıyla konutlarıyla otoparklarıyla restoranlarıyla her şeyiyle bizim için özellikle turizmde, çok ciddi bir çekim alanı olacak."
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16.08.2020 19:46:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimizin inşallah 2022'nin sonunda yeni bir Ayder ortaya çıkacak. - Son Dakika