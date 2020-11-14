Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedeflerimize yaklaştıkça demokraside ve ekonomide büyük kazanımlara kavuşacağız" - Son Dakika

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedeflerimize yaklaştıkça demokraside ve ekonomide büyük kazanımlara kavuşacağız"

14.11.2020 14:40

Son dakika gündem haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kars ve Karaman 7. Olağan İl Kongrelerine video konferans yöntemiyle katılarak partililere hitap etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kars ve Karaman 7. Olağan İl Kongrelerine video konferans yöntemiyle katılarak partililere hitap etti. (3)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "18 yılda hem milletimizi özlemini çektiği haklara, özgürlüklere, itibara kavuşturduk hem de vatan topraklarının her karışını eserlerle hizmetlerle yatırımlarla donatarak geri kalmışlık zincirini kırdık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün artık milletimize ve tüm dostlarımıza güven veren, umut veren, heyecan veren bir Türkiye var."

Erdoğan: "İnşallah hedeflerimize doğru adım adım yaklaştıkça demokraside ve ekonomide çok daha büyük kazanımlara kavuşacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Değerli kardeşim yazar Ahmet Kekeç bugün Rahmet-i Rahman'a kavuştu. Rabb'im taksiratını hasenata tebdil etsin. Cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın. Ailesine ve tüm milletimize baş sağlığı diliyorum."

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedeflerimize yaklaştıkça demokraside ve ekonomide büyük kazanımlara kavuşacağız
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedeflerimize yaklaştıkça demokraside ve ekonomide büyük kazanımlara kavuşacağız
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedeflerimize yaklaştıkça demokraside ve ekonomide büyük kazanımlara kavuşacağız
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedeflerimize yaklaştıkça demokraside ve ekonomide büyük kazanımlara kavuşacağız

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hedeflerimize yaklaştıkça demokraside ve ekonomide büyük kazanımlara kavuşacağız' - Son Dakika


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