Cumhurbaşkanı Erdoğan için 100 kıtalık şiir yazdı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan için 100 kıtalık şiir yazdı

05.01.2021 13:06

Cumhurbaşkanı Erdoğan için 100 kıtalık şiir yazdı Diyarbakır Dicle Üniversitesi Almanca Bölümü öğretim üyesi İbrahim Halil Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'Sana Ömrümden Ömür Vermek İsterim' başlıklı 100 kıtalık şiir yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan için 100 kıtalık şiir yazdı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Dicle Üniversitesi Almanca Bölümü öğretim üyesi İbrahim Halil Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'Sana Ömrümden Ömür Vermek İsterim' başlıklı 100 kıtalık şiir yazdı.

Diyarbakır Dicle Üniversitesinde Almanca Bölümü öğretim üyesi Demir, bugüne kadar yazdığı 16 bin kıtaya yakın şiir yazdı. Demir, kendisine beslediği sevgi nedeni ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 100 kıtalık şiir yazdı. Sevgisini şiirlere döken Demir, 2018'de AK Parti Diyarbakır 6. Olağan İl Kongresinde kendisinin yazdığı şiiri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okumasıyla mutluluk yaşadığını ve yazdığı 100 kıtalık şiiri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a okumak istediğini kaydetti. Demir, "16 bin kıtaya yakın şiirlerim var, bunlardan 100 kıtasını özellikle çok sevdiğim, hatta ömrümden ömür vermek istediğim asrın siyasetçisi Recep Tayyip Erdoğan'a yazdım. Ben ona olan sevgimi kelimelerle kesinlikle anlatamam. Ben çok duygusal bir insanım, bu memleketime kim bir çivi çakmış ise, onun zikrine ve fikrine bakmadan canı gönülden tebrik ederim. 19 yıldır Tayyip Erdoğan'ın bu cennet ülkeme yaptığı icraattan dolayı hayranlığım çok fazladır. Marmara'dan Avrasya'ya ve dünyanın en uzun boğaz köprüsünü Çanakkale'ye yapması beni çok fazla mutlu ediyor. Siyaseti sevmiyorum ama Tayyip Erdoğan'a ömrümden ömür verecek kadar hayranlığım, muhabbetim, sevgim ve saygım var. 17 Mart 2018'de Cumhurbaşkanımız Diyarbakır mitinginde 'Medeniyete Adım Ey Diyarbakır' şiirimi okudu. Bu şeref bana nasip oldu. Öyle bir mutlu oldum ki bu mutluluğu yazmaya kalkışsam asla altında kalkmam. Yaşarken, ölmeden önce 100 kıta yazdığım şiirin tamamını bizzat elim ile takdim etmek ve onu kucaklayarak muhabbet etmek istiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan için 100 kıtalık şiir yazdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan için 100 kıtalık şiir yazdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan için 100 kıtalık şiir yazdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan için 100 kıtalık şiir yazdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan için 100 kıtalık şiir yazdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan için 100 kıtalık şiir yazdı

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Diyarbakır, Şiir, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Cumhurbaşkanı Erdoğan için 100 kıtalık şiir yazdı - Son Dakika


Son Dakika

Çin'den son 16 yılın en büyük dolar hamlesi: Yuan 648 puan değer kazandı Körfez'de tarihi kucaklaşma! Katar Emiri'nin uçağı Suudi Arabistan'a indi Ünlü sanatçı Emre Altuğ trafik kazası geçirdi Prof. Dr. İlhan Başgöz, ambulans uçakla ABD'den Türkiye'ye getirildi Son dakika! Bakan Pekcan: 2020'de ihracatta tarihi bir rekor kırdık Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı 26 öğrencisini istismar etmişti! Çocukları "Ailelerinize söylerseniz evlerinizdeki cihazlardan sizi görürüm" diyerek korkutmuş Kemal Doğulu'nun vedasının ardından Doya Doya Moda'nın yeni jürisi belli oldu
Son Dakika! İstanbul'da kar yağışı ile ilgili haberlere Meteoroloji'den yanıt: Bilgimiz dışında yapılmıştır Son Dakika! İstanbul'da kar yağışı ile ilgili haberlere Meteoroloji'den yanıt: Bilgimiz dışında yapılmıştır         
13:02
CHP Muğla Milletvekili Girgin, Pınar Gültekin'in babasının dava iddiasıyla ilgili suç duyurusunda bulundu CHP Muğla Milletvekili Girgin, Pınar Gültekin'in babasının dava iddiasıyla ilgili suç duyurusunda bulundu         
12:45
Asgari ücret, memur ve emeklinin ardından gözler özel sektör zammında! Masada iki farklı oran var Asgari ücret, memur ve emeklinin ardından gözler özel sektör zammında! Masada iki farklı oran var         
12:28
Meteoroloji'nin 'Turuncu kod' uyarısına rağmen doğum gününü denizde kutladı Meteoroloji'nin 'Turuncu kod' uyarısına rağmen doğum gününü denizde kutladı         
12:17
Ağaç kovuğuna gizlenmiş el bombası ele geçirildi Ağaç kovuğuna gizlenmiş el bombası ele geçirildi         
11:55
İtalyan Benevento, Hataysporlu Gökhan Karadeniz'e talip oldu İtalyan Benevento, Hataysporlu Gökhan Karadeniz'e talip oldu         
11:07
Koronadan çekinerek hastaneye gitmeyen kadının karnından 6 kiloluk kitle çıkarıldı Koronadan çekinerek hastaneye gitmeyen kadının karnından 6 kiloluk kitle çıkarıldı         
11:05
25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor 25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor         
09:28
2 yıl önce akıl hastanesinde yatan İrem Derici'den ilginç çıkış: Pandemi uzarsa odamı ayırsınlar 2 yıl önce akıl hastanesinde yatan İrem Derici'den ilginç çıkış: Pandemi uzarsa odamı ayırsınlar         
08:59
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Cumhurbaşkanlığı envanterine kayıtlı 8 uçak var Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Cumhurbaşkanlığı envanterine kayıtlı 8 uçak var         
08:30
İnternetten satışa çıkarttığı otomobilini dolandırıcılara kaptırdı İnternetten satışa çıkarttığı otomobilini dolandırıcılara kaptırdı         
07:58
Milli Piyango biletindeki hata bir kenti ayağa kaldırdı: Bu ibareyi düzeltin Milli Piyango biletindeki hata bir kenti ayağa kaldırdı: Bu ibareyi düzeltin         
23:14
Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya "sevgili" göndermesi: Benim şefim seninkinden daha iyi         
22:24
Koronavirüs aşısı olan sağlık çalışanı 2 gün sonra hayatını kaybetti Koronavirüs aşısı olan sağlık çalışanı 2 gün sonra hayatını kaybetti         
21:58
Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ilk kez ailesini paylaştı Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ilk kez ailesini paylaştı         
21:51
TRT'den Masumlar Apartmanı hayranlarını üzecek karar! Yeni bölüm yayınlanmayacak TRT'den Masumlar Apartmanı hayranlarını üzecek karar! Yeni bölüm yayınlanmayacak         
20:48
Doğramacının kestiği ağacın gövdesinden Doğramacının kestiği ağacın gövdesinden "ay yıldız" figürü çıktı         
14:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2021 13:50:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan için 100 kıtalık şiir yazdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei