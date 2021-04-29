Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda askerlerle bir araya geldi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda askerlerle bir araya geldi
29.04.2021 21:38
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, askerlerle iftarda buluştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, askerlerle iftarda buluştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda, Enerjetik Malzemeler Üretim Tesisi Açılışı ve Ürün Lansmanı sonrası 4. Kolordu Komutanlığını ziyaret ederek iftarda askerlerle bir araya geldi.
İftarda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu.
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