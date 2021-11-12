Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile liderler, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na gitti

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türk Konseyi üyesi ülkelerin liderleri, Türk Konseyi 8. Zirvesi'nin düzenleneceği Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türk Konseyi üyesi ülkelerin liderleri, Türk Konseyi 8. Zirvesi'nin düzenleneceği Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na gitti. Türk Konseyi 8. Zirvesi'nin düzenleneceği Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na tekneyle giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev de eşlik etti. (İHA)

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