Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emanetini Güder teslim etti - Son Dakika

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emanetini Güder teslim etti

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip korona virüs salgını tedbirleri doğrultusunda 65 ve üzeri yaştaki vatandaşlar için hazırlattığı 'Cumhurbaşkanlığı Paketini' yaşlı çifte ulaştıran Malatya'nın Battalgazi İlçesi Belediye Başkanı Osman Güder, "Sizler başımızın tacısınız.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip korona virüs salgını tedbirleri doğrultusunda 65 ve üzeri yaştaki vatandaşlar için hazırlattığı 'Cumhurbaşkanlığı Paketini' yaşlı çifte ulaştıran Malatya'nın Battalgazi İlçesi Belediye Başkanı Osman Güder, "Sizler başımızın tacısınız. Sizlerin duaları bizler için çok önemli" dedi.

Bülent Arınç'tan FETÖ açıklaması: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir
Gökhan Özoğuz, kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
İstanbul Veteriner Hekimler Odası'ndan Kurban Bayramı uyarısı: 1 milyon kişi koronavirüs riski altında


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri doğrultusunda 65 ve üzeri yaştaki vatandaşlar için hazırlanan hediye paketlerinin dağıtımı sürüyor. Maske ve kolonyalar paketlenerek ekipler tarafından belirlenen kişilerin adreslerine götürülürken, dağıtılan paketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubu da yer aldı.


Malatya merkez ilçe Battalgazi Çöşnük Mahallesinde ikamet eden Tahir ve Kezban Ekici (75) çiftinin hediyesini ise Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder takdim etti. Çifti evinde ziyaret ederek hediyelerini takdim eden Başkan Güder, yaşlı çifte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek, gönderdiği mektubu okudu. Yaşlı çiftin hayır duasını alan Başkan Güder, korona virüs salgınıyla topyekun mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.


Güder duygulandı


Tahir ve Kezban Ekici çiftini ziyaret eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in bu ziyaretinde duygu dolu anlar yaşandı. Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 4 yıldır yatağa bağımlı hale gelen Kezban Ekici'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söylediği sevgi sözleri, Başkan Güder'i bir hayli duygulandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan için, "Ben Cumhurbaşkanımızın hastasıyım. Allah ondan razı olsun. Allah başımızdan eksik etmesin" diyen Kezban Ekici'nin ellerinden öpen Başkan Güder, "Sizler başımızın tacısınız. Sizlerin duaları bizler için çok önemli" ifadelerini kullandı.


Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yatağa bağımlı eşinin tüm bakımlarını gerçekleştiren Tahir Ekici ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği hediyeden dolayı teşekkür etti.


"Yaşlılarımızın ellerinden öpüyorum"


"Yaşlılarımızı sık sık ziyaret ederek hayır dualarını almamız gerek" diyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Öncelikle Cumhurbaşkanımız sizlere çok çok selamları var. Tüm dünyayı etkisi altına alana bu pandemiden dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, sizler için hediye paketi hazırlattı. Cumhurbaşkanımız talimat vererek, bu zorlu süreçte yaşlılarımızı sık sık ziyaret etmemizi ve ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini bizlere iletti. Bizlerde önceki zamanlarda da sıkça ziyaret ettiğimiz yaşlılarımızı hem evlerinde ziyaret edelim hem de Cumhurbaşkanımızın gönderdiği hediyelerini onlara iletelim istedik. Sizler başımızın tacısınız. Sizlerin duaları bizler için önemli. Hepinizin ellerinden öpüyorum. Ne ihtiyacınız varsa bizler karşılamaya hazırız" şeklinde konuştu. - MALATYA

Recep Tayyip Erdoğan, Osman Güder, Battalgazi, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 16:20 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emanetini Güder teslim etti - Son Dakika

Son Dakika

22:20 Bülent Arınç'tan FETÖ açıklaması: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir 22:17 Gökhan Özoğuz, kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı 21:46 Ebru Şallı, vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaştı: Seni çok özledim ponçiğim 21:25 Lastiği patlayan minibüs şarampole devrildi: 16 kişi yaralandı 20:56 Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi 20:34 Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti 20:00 YKS'de çıkan "Hacıvat Karagöz Neden Öldürüldü" sorusunu filmin senaristi bile çözemedi 17:21 Messi, teknik direktör Quique Setien ve yardımcısını yok saydı 16:57 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor 16:52 Yeni Malatyasporlu Bifouma, Çin'in Schenzhen FC takımına gidiyor 16:13 ÇAYKUR, üreticiden aldığı yaş çay için ödemelere başladı 15:48 Napoli, Cengiz Ünder için Roma ile masaya oturdu 15:47 Fernando Torres, milli takımla çıktığı 3 finalde kaydettiği gollerle ülkesine 3 Avrupa şampiyonluğu kazandırdı 15:06 Sevilla, Fenerbahçe'nin de istediği Kenan Karaman için harekete geçti 14:59 Putin'den dikkat çeken koronavirüs önlemi: Başbakan ile aynı uçakta bulunmayacak
Bülent Arınç'tan FETÖ açıklaması: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir
22:19
Gökhan Özoğuz, kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
22:16
Kasımpaşalı Haris Hajradinovic: Beşiktaş'ta oynamak istiyorum
22:15
İstanbul Veteriner Hekimler Odası'ndan Kurban Bayramı uyarısı: 1 milyon kişi koronavirüs riski altında
21:58
Galatasaray, Belhanda'nın yerine eski Fenerbahçeli Giuliano'yu istiyor
21:52
Libya'da darbeci Hafter'e bağlı güçler, Sirte'ye binlerce paralı asker gönderdi
21:50
Ebru Şallı, vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaştı: Seni çok özledim ponçiğim
21:46
Inter'in kalecisi Berni, 6 yılda hiç maça çıkmadan 2 kırmızı kart gördü
21:28
Lastiği patlayan minibüs şarampole devrildi: 16 kişi yaralandı
21:24
Kimlik Paylaşımı Sistemi'ne ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı
21:10
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 22:39:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emanetini Güder teslim etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]