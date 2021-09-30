Üye Girişi
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastane açılışında konuştuğu 5 yaşındaki Abdülkadir Tunçel hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastane açılışında konuştuğu 5 yaşındaki Abdülkadir Tunçel hayatını kaybetti

30.09.2021 17:12
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastane açılışında konuştuğu 5 yaşındaki Abdülkadir Tunçel hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika haberi... Hüseyin ÇAKMAK / Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz yıl Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi açılışı törenine katılmıştı.

Hüseyin ÇAKMAK/ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz yıl Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi açılışı törenine katılmıştı. Erdoğan, hastanede tedavi gören 5 yaşındaki Abdulkadir Tunçel ile video konferans üzerinden kısa sohbet etmişti. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Tunçel son yolculuğuna uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 yılı Temmuz ayında  Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi açılışı törenine katılmıştı. Törende, hastanede gördüğü tedavi ile beynindeki tümör alınan 5 yaşındaki Abdulkadir Tunçel ile video konferans yöntemiyle bir araya gelmişti. Erdoğan, Tunçel'e oyuncak araba hediye etmiş çocuk ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam göndermişti. Yaklaşık 3,5 yılda 19 kez ameliyat olan Abdulkadir Tuncel dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tunçel için bugün Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Tunçel'in ailesi ve yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Tunçel'in tabutu cenaze aracına konuldu. 5 yaşında hayatını kaybeden Abdulkadir Tunçel'in cenazesi Kayaşehir'de bulunan aile kabristanlığına defnedildi.

"5 YAŞINDA 19 AMELİYAT GEÇİRDİ"

Baba Ömer Tunçel, "Yaklaşık 3 buçuk senedir beyin tümörü ile mücadele ediyoruz. 27 aylıktı kendisi hiçbir şeyi yoktu bir anda nöbet geçirdi. Onun neticesinde çocuk nöroloji bölümünde muayene oldu. Acil beyin emarı istendi. Beyin emarı neticesinde 5 buçuk santim tümör olduğu söylendi. Ameliyat oldu tümörü alındı. 10 tane ameliyat geçirdi. Daha sonra Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördü. 19 ameliyat geçirdi. 5 ameliyat olması gerekirken 19 ameliyat oldu" dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZI ÇOK SEVERDİ"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı oğlunun ayrı bir sevgisi olduğunu ifade eden Tunçel, "Cumhurbaşkanımızı kendisi çok severdi. Afişlerde, billboardlarda Cumhurbaşkanımızın resmini görür hemen rabia işaretini yapardı. Kendisini çok seviyordu. Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'nin açılışında temiz niyetiyle buluştular. Video konferans yöntemiyle görüştürler. Kendisine oyuncak araba hediye ettiler. Çok sevindi morali güzeldi. Kendisinden Allah razı olsun" diye konuştu.


Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastane açılışında konuştuğu 5 yaşındaki Abdülkadir Tunçel hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastane açılışında konuştuğu 5 yaşındaki Abdülkadir Tunçel hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastane açılışında konuştuğu 5 yaşındaki Abdülkadir Tunçel hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastane açılışında konuştuğu 5 yaşındaki Abdülkadir Tunçel hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastane açılışında konuştuğu 5 yaşındaki Abdülkadir Tunçel hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastane açılışında konuştuğu 5 yaşındaki Abdülkadir Tunçel hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastane açılışında konuştuğu 5 yaşındaki Abdülkadir Tunçel hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastane açılışında konuştuğu 5 yaşındaki Abdülkadir Tunçel hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastane açılışında konuştuğu 5 yaşındaki Abdülkadir Tunçel hayatını kaybetti

Recep Tayyip Erdoğan, Şehir Hastanesi, cumhurbaşkanı, Lütfü Kırdar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastane açılışında konuştuğu 5 yaşındaki Abdülkadir Tunçel hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika

Mısır basınından çarpıcı iddia! Terim, Mohamed'i kasıtlı olarak son dakikalarda sahaya sürüyor 16:57 Mısır basınından çarpıcı iddia! Terim, Mohamed'i kasıtlı olarak son dakikalarda sahaya sürüyor Kendini arama çalışmalarına katılan adam, dünya basınında yer aldı 16:43 Kendini arama çalışmalarına katılan adam, dünya basınında yer aldı Artvin'de bir liseyi ziyaret eden kaymakamın 16:22 Artvin'de bir liseyi ziyaret eden kaymakamın "Hoş geldiniz" diyerek elini uzatan öğretmeni sınıftan kovduğu iddia edildi
Hafif ticari aracın motosiklete çarptığı kaza kameraya yansıdı 16:18 Hafif ticari aracın motosiklete çarptığı kaza kameraya yansıdı Evini kapatarak otele yerleşen Nejat İşler: Bir sırt çantasına sığdı her şey 16:15 Evini kapatarak otele yerleşen Nejat İşler: Bir sırt çantasına sığdı her şey Yaşlı adamı 7 bıçak darbesiyle öldüren gençten cinsel saldırı iddiası: Elimi özel bölgesine götürdü, 'Bu gece benim ol' dedi 15:39 Yaşlı adamı 7 bıçak darbesiyle öldüren gençten cinsel saldırı iddiası: Elimi özel bölgesine götürdü, 'Bu gece benim ol' dedi
Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı 15:04 Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı Eşi ve çocuklarını öldüren eski uzman çavuş: Oğlum ilaçlı ayranı içmek istemedi 14:50 Eşi ve çocuklarını öldüren eski uzman çavuş: Oğlum ilaçlı ayranı içmek istemedi

Son Dakika Haberleri
16:57 Mısır basınından çarpıcı iddia! Terim, Mohamed'i kasıtlı olarak son dakikalarda sahaya sürüyor
16:57 Azerbaycan-İran arasındaki restleşme sonrası sınıra asker gönderildi
16:30 İBB'nin bin adet yeni taksi teklifi UKOME dokuzuncu kez reddetti
16:22 Artvin'de bir liseyi ziyaret eden kaymakamın "Hoş geldiniz" diyerek elini uzatan öğretmeni sınıftan kovduğu iddia edildi
16:18 Fındığın içinde yüzen vatandaş görüntüler hakkında konuştu: Buradaki fındıklar fabrikaya gidiyor
16:16 Hıçkırık nöbetlerine giren adam, 80 kilodan 65 kiloya düştü
16:15 Evini kapatarak otele yerleşen Nejat İşler: Bir sırt çantasına sığdı her şey
16:09 Son dakika gündem haberleri! Güncel son dakika olaylar
16:04 Sivas maçında hangi Beşiktaşlı futbolcular oynayabilecek? İşte detaylar
15:49 Ahmet Ağaoğlu'ndan yeni transfer Siopis'e ilginç şaka: Burnundan dolayı bizde yabancılık çekmez
Yoğun bakım hemşiresi göğsünden ve omzundan vuruldu! O anlar kameralara yansıdı Yoğun bakım hemşiresi göğsünden ve omzundan vuruldu! O anlar kameralara yansıdı         
17:09
Azerbaycan-İran arasındaki restleşme sonrası sınıra asker gönderildi Azerbaycan-İran arasındaki restleşme sonrası sınıra asker gönderildi         
16:57
İBB'nin bin adet yeni taksi teklifi UKOME dokuzuncu kez reddetti İBB'nin bin adet yeni taksi teklifi UKOME dokuzuncu kez reddetti         
16:31
Fındığın içinde yüzen vatandaş görüntüler hakkında konuştu: Buradaki fındıklar fabrikaya gidiyor Fındığın içinde yüzen vatandaş görüntüler hakkında konuştu: Buradaki fındıklar fabrikaya gidiyor         
16:19
Hıçkırık nöbetlerine giren adam, 80 kilodan 65 kiloya düştü Hıçkırık nöbetlerine giren adam, 80 kilodan 65 kiloya düştü         
16:17
Sürpriz talip! Varlık Fonu, Türk Telekom'u almak istiyor Sürpriz talip! Varlık Fonu, Türk Telekom'u almak istiyor         
15:46
Mesut Özil'in 'Oynayacağım' mesajı kafaları karıştırdı Mesut Özil'in 'Oynayacağım' mesajı kafaları karıştırdı         
15:16
Billur Kalkavan'ın Billur Kalkavan'ın "İlişkide partnerimden daha tehlikeliyim" sözlerine sevgilisinden yanıt geldi         
15:00
1 kuruşluk banka borcunu 21 yıl sonra bin 1 lira olarak geri istiyorlar 1 kuruşluk banka borcunu 21 yıl sonra bin 1 lira olarak geri istiyorlar         
14:43
Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor         
14:28
Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar         
14:04
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye rest: Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye rest: Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı         
14:00
Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi         
10:23
Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı         
09:46
Tüm mesajları ifşa etti! Oto tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi Tüm mesajları ifşa etti! Oto tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi         
22:59
Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiğini iddia ettiği fotoğraf görenleri ürküttü Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiğini iddia ettiği fotoğraf görenleri ürküttü         
20:41
Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar         
15:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2021 17:17:29. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastane açılışında konuştuğu 5 yaşındaki Abdülkadir Tunçel hayatını kaybetti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement