Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "hibe" açıklaması Çorum'da esnafı sevindirdi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "hibe" açıklaması Çorum'da esnafı sevindirdi

18.05.2021 14:27
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın

Gelen son dakika haberine göre Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni esnaf destek programını olumlu bulduklarını bildirdi.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni esnaf destek programını olumlu bulduklarını bildirdi.

Gür, yaptığı yazılı açıklamada, esnafın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilendiğini belirtti.

Bu süreçte devletin çeşitli şekillerde esnafı desteklediğini ifade eden Gür, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı son destek programını olumlu bulduk. Çorum esnafı adına destekler için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu vesileyle 1 Mart 2020'den bu yana savaştığımız koronavirüs salgınının biran önce son bulmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gür, devletin salgının yayılımını önlemek için aldığı kararlara katıldıklarını ancak bu süreçte iş yerleri kanunla kapatılan esnaf ve sanatkarların öncelikli desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Esnaf ve sanatkarlarımızın gelir vergisi, stopaj gibi tüm vergilerden muaf olması, tüm meslek dallarında sıkıntı yaşayan esnaf ve sanatkarlarımız ile çalışanlarının SGK primlerinin devlet tarafından karşılanması, esnaf ve sanatkarlarımızın borçlarının süresiz ve faizsiz olarak ertelenmesi, ödenemeyen vergi borçlarının, geçmiş kredi borçlarının ve bankalara olan tüm borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi, ekonomik olarak sıkıntıya giren ve daha önce yararlandıkları yapılandırmaları bozulan esnaf ve sanatkarlarımıza yeni bir yapılandırma hakkının acilen sağlanması, ticari araçların kullandığı akaryakıt fiyatlarında ÖTV ve KDV indirimi sağlanması, esnaf ve sanatkarlarımız ile çalışanlara Kovid-19 aşısında öncelik tanınması, esnafa acil olarak faizsiz ve uzun vadeli can suyu kredisinin verilmesi, salgın sona erip piyasa normalleşene kadar desteklerin sürdürülmesini talep ediyoruz."

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hibe açıklaması Çorum'da esnafı sevindirdi

Recep Tayyip Erdoğan, Esnaf ve Sanatkarlar, Esnaf, Çorum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'hibe' açıklaması Çorum'da esnafı sevindirdi - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Japonya'da 80 yaşındaki adam çocukluğundan beri biriktirdiği 4 milyon 600 bin lirayı belediyeye bağışladı Japonya'da 80 yaşındaki adam çocukluğundan beri biriktirdiği 4 milyon 600 bin lirayı belediyeye bağışladı Prof.Dr. Mehmet Ceyhan'dan endişe veren uyarı: Tedbirler arasında ters tepebilecekler var Prof.Dr. Mehmet Ceyhan'dan endişe veren uyarı: Tedbirler arasında ters tepebilecekler var BM'nin Filistin gündemiyle bir araya gelmesi, akıllara Erdoğan'ın yıllar önce alaycı gülüşlere karşın yaptığı konuşmayı getirdi BM'nin Filistin gündemiyle bir araya gelmesi, akıllara Erdoğan'ın yıllar önce alaycı gülüşlere karşın yaptığı konuşmayı getirdi Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı, PKK'nın Suriye sorumlusunun vurulma anı görüntülerini sosyal medyada paylaştı Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı, PKK'nın Suriye sorumlusunun vurulma anı görüntülerini sosyal medyada paylaştı Ordu'da 1 inek kaybeden vatandaş, üç gün sonra 2 tane inek buldu Ordu'da 1 inek kaybeden vatandaş, üç gün sonra 2 tane inek buldu Plaj kabininde üzerini değiştiren genç kızları çeken sapık, çevredekiler tarafından yakalandı Plaj kabininde üzerini değiştiren genç kızları çeken sapık, çevredekiler tarafından yakalandı Çinli işadamı futbol kulübü satın aldı, 126 kiloluk oğlunu forvet yaptı! Çinli işadamı futbol kulübü satın aldı, 126 kiloluk oğlunu forvet yaptı! Seren Serengil'den mayolu cesur poz! Seren Serengil'den mayolu cesur poz!

Son Dakika Haberleri
15:57 Joe Biden'ın eski videosu gün yüzüne çıktı! İsrail olmasaydı ABD çıkarları için, kendimiz bir tane 'İsrail' icat etmek zorunda kalırdık
15:56 Fenerbahçe'de başkanlık seçimi ertelendi! 12-13 Haziran'da yapılacak
15:39 Fatih Altaylı'dan ultrAslan hakkında sert açıklama: Sedat Peker'le kol kola gezen mafyalaşmış bir grup
15:20 BTC Türk'ten "hacklendi" iddialarına cevap geldi: Sistemlerimizde veri ihlali yok
15:18 BM'nin Filistin gündemiyle bir araya gelmesi, akıllara Erdoğan'ın yıllar önce alaycı gülüşlere karşın yaptığı konuşmayı getirdi
14:52 Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı, PKK'nın Suriye sorumlusunun vurulma anı görüntülerini sosyal medyada paylaştı
14:51 Aralarında Napolyon'un cinsel organı bile var! İşte tarihteki en ilginç emanetler
14:43 Oyuncu Meltem Miraloğlu, vasiyet karşılığında kendisinden 48 yaş büyük eşiyle barıştı
14:36 İsrail'in saldırıları sonucu enkazın üzerine çıkıp ezan okuyan Filistinli gencin görüntüleri görenlerin içini acıttı
14:23 Çinli işadamı futbol kulübü satın aldı, 126 kiloluk oğlunu forvet yaptı!
Joe Biden'ın eski videosu gün yüzüne çıktı! İsrail olmasaydı ABD çıkarları için, kendimiz bir tane 'İsrail' icat etmek zorunda kalırdık Joe Biden'ın eski videosu gün yüzüne çıktı! İsrail olmasaydı ABD çıkarları için, kendimiz bir tane 'İsrail' icat etmek zorunda kalırdık         
15:57
Fenerbahçe'de başkanlık seçimi ertelendi! 12-13 Haziran'da yapılacak Fenerbahçe'de başkanlık seçimi ertelendi! 12-13 Haziran'da yapılacak         
15:56
Fatih Altaylı'dan ultrAslan hakkında sert açıklama: Sedat Peker'le kol kola gezen mafyalaşmış bir grup Fatih Altaylı'dan ultrAslan hakkında sert açıklama: Sedat Peker'le kol kola gezen mafyalaşmış bir grup         
15:39
28,5 milyon dolarlık yüzen saray Bodrum'a demir attı! Görenler dönüp bir daha baktı 28,5 milyon dolarlık yüzen saray Bodrum'a demir attı! Görenler dönüp bir daha baktı         
14:58
Kuzey Amerika'nın süper meyvesi aronya bundan sonra Karadeniz'de de üretilecek Kuzey Amerika'nın süper meyvesi aronya bundan sonra Karadeniz'de de üretilecek         
14:48
Oyuncu Meltem Miraloğlu, vasiyet karşılığında kendisinden 48 yaş büyük eşiyle barıştı Oyuncu Meltem Miraloğlu, vasiyet karşılığında kendisinden 48 yaş büyük eşiyle barıştı         
14:43
Toz kondurmadığı otomobillerini hem kullandırmıyor hem de satmıyor! Toz kondurmadığı otomobillerini hem kullandırmıyor hem de satmıyor!         
14:25
Tam kapanma sonrası doğa ve kültür turlarına talep arttı Tam kapanma sonrası doğa ve kültür turlarına talep arttı         
14:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Netanyahu'ya benzeten Meral Akşener'e tepkiler çığ gibi büyüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Netanyahu'ya benzeten Meral Akşener'e tepkiler çığ gibi büyüyor         
14:03
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronaya karşı toplumsal bağışıklığı yakalayabiliriz Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronaya karşı toplumsal bağışıklığı yakalayabiliriz         
13:38
Eser Yenenler'in oğlu Leonardo Dicapro'yu babası zannetti, o anları görenler kahkahaya boğuldu Eser Yenenler'in oğlu Leonardo Dicapro'yu babası zannetti, o anları görenler kahkahaya boğuldu         
13:28
Can Bonomo, Can Bonomo, "Keşke Yahudilerin yaptığına bir tepki verseydiniz" yorumu üzerine küplere bindi         
12:54
Cumhuriyet Savcısı yayınladığı video ile salgın sürecinde atılan adımları yerden yere vurdu! Sosyal medyayı sallayan paylaşım Cumhuriyet Savcısı yayınladığı video ile salgın sürecinde atılan adımları yerden yere vurdu! Sosyal medyayı sallayan paylaşım         
12:31
Bahçeli'den Sedat Peker yorumu: Biz mafyadan anlamayız, biz mafyayı tanımayız Bahçeli'den Sedat Peker yorumu: Biz mafyadan anlamayız, biz mafyayı tanımayız         
11:15
14 yaşındaki kız, 1 ay önce başkasıyla evlenen gence kaçtı! Kızlarını geri almak isteyen aile, ortalığı savaş alanına çevirdi 14 yaşındaki kız, 1 ay önce başkasıyla evlenen gence kaçtı! Kızlarını geri almak isteyen aile, ortalığı savaş alanına çevirdi         
11:13
Fransa bu görüntüleri konuşuyor! Burak Yılmaz koridorda esip gürledi Fransa bu görüntüleri konuşuyor! Burak Yılmaz koridorda esip gürledi         
10:50
Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor         
10:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2021 16:06:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "hibe" açıklaması Çorum'da esnafı sevindirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement