Silvan Barajının gövde dolgusu tamamlandı - Son Dakika

Silvan Barajının gövde dolgusu tamamlandı

22.01.2021 10:57
Silvan Barajının gövde dolgusu tamamlandı, System.String[]

Silvan Barajının gövde dolgusu tamamlandıDİYARBAKIR'da inşa edilen Silvan Barajı'nın gövde dolgusu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katılacağı törenle yarın tamamlanacak.

Silvan Barajının gövde dolgusu tamamlandı

DİYARBAKIR'da inşa edilen Silvan Barajı'nın gövde dolgusu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katılacağı törenle yarın tamamlanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Diyarbakır'ın 'çılgın' projesi olarak bilinen Silvan Projesi kapsamında inşa edilen Silvan Barajının gövde dolgusunun yarın tamamlanacağı belirtildi. Törende ayrıca Diyarbakır'ın verimli topraklarını suyla buluşturacak Başlar ve Ergani barajları ile Ergani ilçesinin 2045 yılına kadar su sorunuyla karşılaşmasına mani olacak Ergani içme suyu arıtma tesisinin de hizmete alınacağı bildirildi.

'AVRUPA'NIN EN YÜKSEK BARAJI'Değerlendirme yapan Bakan Bekir Pakdemirli, Silvan Barajı'nda gövde dolgusunun tamamlandığını ifade ederek, "Silvan Barajı ülkemizin en büyük ikinci sulama projesi olan Silvan Projesinin ana depolama tesisi konumundadır. Ayrıca sınıfında 175,5 metre yüksekliği ile ülkemizin ve Avrupa'nın en yüksek barajıdır. Silvan Barajı ve Hidroelektrik Santralleri'nde gövde dolgusu tamamlanarak önemli bir aşama geride bırakıldı. 8 milyon 680 bin metreküp gövde dolgu hacmine sahip olan Silvan Barajı'nda 7,3 milyar metreküp su depolanabilecek. 6,4 milyar TL'ye mal olacak baraj, tüm üniteleriyle tamamlandığında sulama ve enerji üretimini kapsayan 4 ayrı aşamada işletilecek. Her aşamada, Silvan Barajı rezervuarından sulamaya verilen su miktarı artarken, Silvan Hidroelektrik Santralinde üretilen elektrik enerjisi azalacaktır. 4'üncü ve nihai aşamayla birlikte enerji üretimi 681 milyon kilovatsaatten 88,41 milyon kilovatsaate inerken, sulamaya verilen su miktarı 1 milyar 791 milyon metreküpe yükselecektir" diye konuştu.EKONOMİYE YILLIK 1,91 MİLYAR TL KATKIBaraj ile kuru tarım yapılmakta olan 2 milyon 350 bin dekar arazide modern sistemler ile sulama yapılabileceğinin altını çizen Bakan Pakdemirli, "Silvan Barajı ve Hidroelektrik Santrali, tarımsal sulama ve enerji üretiminden milli ekonomiye yıllık 1,91 milyar TL katkı sunarken, 305 bin kişiye de istihdam imkanı sağlayacak" ifadesini kullandı.Hizmete alınacak Başlar Barajı'nın temelden 30 metre yüksekliğe sahip olduğunu vurgulayan Bakan Pakdemirli, "Yaklaşık 29 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip olan baraj ile halen kuru tarım yapılmakta olan, 38 bin 200 dekar alan modern sistemlerle sulanarak 29,28 milyon TL net gelir artışı ile 5 bin kişilik istihdam imkanı sağlanacak. Sulamadan Bismil ilçesine bağlı; Safyan, Akçay, Doluçanak, Bahçe, Seki, Belli, Çakıllı ve Çöltepe köyleri ile Silvan ilçesine bağlı; Kasımlı köyü faydalanacak" dedi.2 BİN 450 KİŞİYE İŞ İMKANI

Ergani Barajı ile de Ergani ilçesinde yer alan 18 bin 660 dekar tarım arazisinin modern sistemlerle sulanacağını belirten Bakan Pakdemirli, barajdan yapılacak sulama ile 2 bin 450 kişiye iş imkanı ve yıllık 13 milyon TL ekonomik katkı sağlanacağını ifade etti. Hizmete alınacak diğer bir tesis olan Ergani içme suyu arıtma tesisi ile ise güncel içme suyu ihtiyacı yıllık 9,9 milyon metreküp olan Ergani ilçesine, yıllık 15,6 milyon metreküp içme ve kullanma suyu temin edilecek. Bakan Pakdemirli, "Ergani içme suyu arıtma tesisi, günlük 42 bin 500 metreküplük arıtma kapasitesi ile ilçenin 2045 yılına kadar içme suyu sorunu yaşamasına mani olacak. Tesis; Ergani ilçesi ve Çavlı, Şölen, Koruköy, Gürünlü, Özbilek, Bademli, Bahçeköy, Deringöze, Gözekaya köylerine hizmet verecektir. Yapılan tesisler, söz konusu yerleşimlerin 2045 yılı nüfusu olması beklenen 130 bin kişiye hizmet verebilecek" diye konuştu.

ANKARA,


Recep Tayyip Erdoğan, Silvan Barajı, Cumhurbaşkanı, Diyarbakır, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Silvan Barajının gövde dolgusu tamamlandı - Son Dakika Ekonomi


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