Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği TOKİ konutlarında çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdelenen '100 Bin Sosyal Konut Projesi' kapsamında TOKİ konutlarının yapımı devam ediyor.

Dar gelirlileri ev sahibi yapmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdelenen '100 Bin Sosyal Konut Projesi' kapsamında Tosya'da TOKİ konutlarının inşaatı devam ediyor. Çalışmaları yerinde incelemeyen Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Çalışmaların ardından açıklamada bulunan Kaymakam Pişkin, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan 'TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi' kapsamında, ilçemizde yapımına başlanan 109 konut inşaatı ve çevre düzenleme işinin şantiye alanını ziyaret ederek yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldık. Bu yıl sonunda teslimi yapılacak konutların şimdiden hak sahiplerine ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

17,3 milyar TL'lik yatırımla Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılan ve ülke genelinde binlerce dar gelirli aileyi yuva sahibi yapacak projenin hayata geçirileceği ilçelerden bir tanesi olan Tosya'da 109 konut yapılacak. Proje kapsamında aylık 894 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile Türkiye tarihinin en ucuz finansal maliyetiyle dar gelirliler ev sahibi olacak. - KASTAMONU