Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği küçük Taha'ya doğum günü sürprizi - Son Dakika

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği küçük Taha'ya doğum günü sürprizi

18.12.2020 17:27
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği küçük Taha'ya doğum günü sürprizi, System.String[]

Son dakika haber: Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde İstanbul'da tedavisine başlanan 7 yaşındaki Taha Sis'in doğum gününü sürpriz pastayla kutladı.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde İstanbul'da tedavisine başlanan 7 yaşındaki Taha Sis'in doğum gününü sürpriz pastayla kutladı.

Göz sinirlerindeki tümör nedeniyle sol gözü görme yetisini kaybeden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği küçük Taha, annesi Azine Sis ile Elazığ Valisi Erkaya Yırık'ı ziyaret etti.

Tedavisi devam eden Taha Sis'in doğum günü olduğunu öğrenen Vali Yırık, sürpriz doğum günü pastası hazırlattı.

Vali Yarık, mumları üfleyerek kendisi için hazırlanan pastayı kesen Taha'ya doğum günü hediyesi de verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küçük Taha ile yakından ilgilendiğini belirten Vali Yırık, her zaman destekçisi olacağını ve yeni yaşında bir an önce sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.

Anne Azine Sis ise hastalığı tam anlamıyla atlattıklarında oğlunun yeniden doğacağını ifade etti.

Oğlunun tedavi sürecinde kendileriyle yakından ilgilenen Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve doğum gününü kutlayan Vali Yırık'a teşekkür eden anne Sis, çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği küçük Taha'ya doğum günü sürprizi
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği küçük Taha'ya doğum günü sürprizi
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği küçük Taha'ya doğum günü sürprizi
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği küçük Taha'ya doğum günü sürprizi

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Elazığ, Doğum, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği küçük Taha'ya doğum günü sürprizi - Son Dakika


Son Dakika

Erikli Su firmasının kurucusu Nuri Nihat Aslanoba hayatını kaybetti Juan Pablo Pino Real Cartagena'ya transfer oldu Son Dakika: Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun "İttifaktan ayrılmak istiyor" sözlerine yanıt: Cumhur İttifakı sürecek Eşini öldüresiye döven caniyle ilgili yeni detayları komşuları anlattı: Cam parçaları ve demir çubukla kadına saldırdı Antalya'da iğrenç olay! 18 yaşındaki genç kız, sınıf öğretmeninin tacizine uğradı Rus lider Putin'den tartışma yaratacak 'Navalni' açıklaması: Ölmesini isteseydim, şimdiye çoktan ölmüştü MHP'nin esnafa dağıttığı Bereket Duası ve 50 kuruş tartışma yarattı! CHP'li isim: Bu resmen hakarettir TBMM'de tansiyon bir anda yükseldi! İYİ Partili ismin "Hay maşallah" sözü, Bakan Selçuk'u sinirlendirdi
Son Dakika! Digitürk'ten Kulüpler Birliği'ne cevap: Yayın lisans bedeli tam olarak ödenmiştir Son Dakika! Digitürk'ten Kulüpler Birliği'ne cevap: Yayın lisans bedeli tam olarak ödenmiştir         
18:23
ABD'de koronavirüs aşısı olan hemşire, rahatsızlanarak canlı yayında bayıldı ABD'de koronavirüs aşısı olan hemşire, rahatsızlanarak canlı yayında bayıldı         
18:05
Yaşlı adam, pencereyi kapatmak isterken canından oldu Yaşlı adam, pencereyi kapatmak isterken canından oldu         
17:57
Galatasaray, Fatih Karagümrük'e konuk oluyor! Sarı kırmızılıların ilk 11'i belli oldu Galatasaray, Fatih Karagümrük'e konuk oluyor! Sarı kırmızılıların ilk 11'i belli oldu         
17:47
Manchester United, Manchester City'de oynayan Wayne Rooney'nin oğlunu altyapısına kattı Manchester United, Manchester City'de oynayan Wayne Rooney'nin oğlunu altyapısına kattı         
17:17
Son Dakika: Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi Son Dakika: Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi         
17:05
Alkollü araç kullanıp bir kişiyi yaralayan Ahmet Kural'a 12 bin lira adli para cezası Alkollü araç kullanıp bir kişiyi yaralayan Ahmet Kural'a 12 bin lira adli para cezası         
16:35
Oyuncu Sinem Ünsal'ın 2 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi de oyuncu çıktı Oyuncu Sinem Ünsal'ın 2 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi de oyuncu çıktı         
16:07
Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in 40 yıl önce çektirdiği dudak dudağa pozları yeniden gündem oldu Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in 40 yıl önce çektirdiği dudak dudağa pozları yeniden gündem oldu         
15:27
DEDAŞ, Şanlıurfa'da elektrik duasına çıkan vatandaşlar hakkında suç duyurusunda bulundu DEDAŞ, Şanlıurfa'da elektrik duasına çıkan vatandaşlar hakkında suç duyurusunda bulundu         
15:22
17 yaşındaki kıza attığı mesajlar ortaya çıkan CHP'li ilçe başkanı görevinden istifa etti 17 yaşındaki kıza attığı mesajlar ortaya çıkan CHP'li ilçe başkanı görevinden istifa etti         
14:36
Kayıp Gülsüm ninenin cinayet davasında, yasak aşk itirafı: Bunu ailede herkes biliyordu Kayıp Gülsüm ninenin cinayet davasında, yasak aşk itirafı: Bunu ailede herkes biliyordu         
14:16
İran yer altına nükleer tesis inşa ediyor! Görüntüleri ortaya çıktı İran yer altına nükleer tesis inşa ediyor! Görüntüleri ortaya çıktı         
14:07
Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi         
14:04
Bursalılar kısıtlama öncesi ucuz su almak için kilometrelerce kuyruk oluşturdu Bursalılar kısıtlama öncesi ucuz su almak için kilometrelerce kuyruk oluşturdu         
14:00
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi         
13:53
Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi         
09:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2020 18:40:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği küçük Taha'ya doğum günü sürprizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei