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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına geçebilmek için göz yaşlarına hakim olamayan Fatma o anları anlattı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına geçebilmek için göz yaşlarına hakim olamayan Fatma o anları anlattı

04.09.2021 20:32

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına geçebilmek için göz yaşlarına hakim olamayan Fatma o anları anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'de gerçekleştirdiği Salarha Tüneli açılışında duygulanarak Erdoğan'a sarılan Fatma Zehra Gündoğdu o anları anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına geçebilmek için göz yaşlarına hakim olamayan Fatma o anları anlattı

RİZE - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'de gerçekleştirdiği Salarha Tüneli açılışında duygulanarak Erdoğan'a sarılan Fatma Zehra Gündoğdu o anları anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize Salarha Tüneli Açılış ve Çarşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'ne katıldı. Kurdele kesiminden önce sahneye çocukları davet eden Erdoğan daha sonra uzaktan bağlantı ile Çarşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin gerçekleşeceği alanda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a bağlanan Erdoğan, kalabalığın arasında ismi Fatma Zehra Günaydın olan bir kız çocuğunun gözlerinin yaşlı olduğunu fark ederek son olarak onu da kürsüye çağırdı. Kürsüye çıkan Günaydın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer çocuklarla birlikte kurdele kesti. Kurdele kesiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarılarak ağlayan Günaydın o anları anlattı.

'Çok duygulandım'

11 yaşında ki küçük Hafız Fatma Zehra Günaydın 5 yaşından buyana Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayranı olduğunu dile getirerek "5 yaşından beri Recep Tayyip Erdoğan'a yaklaşmak istiyordum. Nasip bugüneymiş. Çok mutluyum. Biraz duygulandım. İstanbul'dan Trabzon'a anneanneme ziyarete gelmiştik. Oradan buraya geldik. Böylece Cumhurbaşkanımıza yaklaşabildim. Cumhurbaşkanımla yan yana olmak çok güzel bir duyguydu. Çok duygulandım. Kürsüye çıkamamıştım ve bende o sıra ağlamıştım yaklaşamadım diye. O sırada kendisi beni fark etti ve eliyle gel işareti yaptı. Recep Tayyip Erdoğan 'bu kızımızı da sahneye alalım' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına geçebilmek için göz yaşlarına hakim olamayan Fatma o anları anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına geçebilmek için göz yaşlarına hakim olamayan Fatma o anları anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına geçebilmek için göz yaşlarına hakim olamayan Fatma o anları anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına geçebilmek için göz yaşlarına hakim olamayan Fatma o anları anlattı

Recep Tayyip Erdoğan, Fatma Zehra, Gündoğdu, Rize, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına geçebilmek için göz yaşlarına hakim olamayan Fatma o anları anlattı - Son Dakika


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