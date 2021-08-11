Furkan Aslanoğlu ile röportaj Denizli Merkezefendi Durmuş Ali Çoban Anadolu Lisesinden bu yıl mezun olan Furkan Aslanoğlu da "Pandemi şartlarından dolayı okul ve dershane desteğinden çok fazla yararlanamadık. Tabii haliyle çalışma tempomuz düştü. Devletimizin vermiş olduğu karar, sıralaması düşük olan öğrenciler için çok yerinde bir karar. Büyüklerimize teşekkür ederim." şeklinde konuştu.