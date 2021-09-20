Üye Girişi
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti Akkuyu NGS'nin Türk mühendislerini heyecanlandırdı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti Akkuyu NGS'nin Türk mühendislerini heyecanlandırdı

20.09.2021 11:58
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti Akkuyu NGS'nin Türk mühendislerini heyecanlandırdı, System.String[]

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Mersin programı kapsamında bir araya geldiği Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışan Türk mühendisler, Türkiye'nin ilk nükleer santrali olacak projede yer alarak ülkelerine hizmet etmenin gururunu yaşıyorlar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Mersin programı kapsamında bir araya geldiği Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışan Türk mühendisler, Türkiye'nin ilk nükleer santrali olacak projede yer alarak ülkelerine hizmet etmenin gururunu yaşıyorlar.

Rusya Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesindeki (MEPhI) 6,5 yıllık eğitimlerinin ardından Türkiye'nin nükleer enerji alanında en önemli projesi Akkuyu NGS'de çalışmaya başlayan Türk mühendisler, Mersin'de yapımı devam eden santraldeki stratejik görevlerini azimli bir şekilde sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 17 Eylül'deki Mersin programı kapsamında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'la santrali ziyareti de Türk mühendislere moral kaynağı oldu.

Türk mühendisler, çalışmalarını, Erdoğan ve beraberindekilerinin ziyaretini AA muhabirine anlattı.

Türk mühendislerden Merve Demirci Kolukısaoğlu, AA muhabirine, Rusya'da donanımlı eğitim aldıktan sonra şu an Akkuyu NGS'de çalışmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Türkiye'nin ilk nükleer projesinde çalışmaktan onur duyduğunu belirten Kolukısaoğllu,"Rusya'da eğitimden sonra ilk mezun olan öğrencilerdenim. Burada iş imkanımız oldu. 3,5 yıldır burada çalışıyorum. Rus meslektaşlarımız bizlere yardımcı oluyor. Birlikte çok huzurlu bir ortamda mutlu şekilde çalışıyoruz. Akkuyu NGS'de de Türk uzmanların çalışması çok önemli. Burada bilgi paylaşımımız oldukça yoğun." diye konuştu.

Kolukısaoğlu, Akkuyu NGS'nin ülkeye büyük katkı sağlayacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Akkuyu NGS'yi sadece elektrik enerjisi üretiyor olarak düşünmemek gerekiyor. Santral hem ekonomi hem de yan sanayinin gelişmesine büyük katkı sağlayacak. İstihdama da olumlu yönde katkısı olacak. Nükleer santralin ülkeye gelmesi yeni teknolojilerin gelmesi demek. İleri teknoloji sanayisinin ihracatı demek. O yüzden ülkeye katkısı çok büyük."

"Tarihi ana eşlik ettiğimiz için hepimiz çok mutluyuz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Akkuyu NGS ziyaretinin kendilerini motive ettiğini dile getiren Kolukısaoğlu, bu ziyaretin oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Erdoğan ve diğer ilgililerin saha ziyareti gerçekleştirdiğine değinen Kolukısaoğlu, "Tarihi ana eşlik ettiğimiz için hepimiz çok mutluyuz. Özellikle kendilerinin bu yoğun programında Akkuyu'yu görmeleri bizi onore etti. Bizim için gerçekten güzel bir andı. Devlet büyüklerimizin bu yoğun gündemde Akkuyu'yu ziyaret etmeleri bizim için gurur verici. Kendileri saha incelemesinde bulundu, biz de kendilerine eşlik ettik." dedi.

"Burada çalıştığımız için gururluyuz"

Santralde görev alan Nükleer Enerji Mühendisi Mehmet Kaynar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin kendilerini heyecanlandırdığını ifade etti.

Bu ziyaret dolayısıyla memnun olduklarını aktaran Kaynar, "Bu ziyaretin bize gösterdiği önemli şey bizlere verdikleri önem. Biz genç Türk mühendisleri, bu ziyaretle işlerimize, çalışmalarımıza daha yüksek motivasyonla devam edeceğiz." diye konuştu.

Akkuyu NGS'de çalışmanın büyük fırsat olduğunu anlatan Kaynar, "Rusya'da önemli bir eğitim aldık. Türkiye için böyle bir projede çalışmak bizim için onur kaynağı. İşimizin öneminin farkındayız. Bunun için kendimizi sürekli geliştirmek için çaba sarf ediyoruz. Daha fazla çalışıyoruz. Burada çalıştığımız için gururluyuz." dedi.

"Aldığımız önemli görevler günbegün artıyor"

Akkuyu NGS Çevre Koruma Birimi Başuzmanı Meltem Pınar da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinin kendilerini çok mutlu ettiğini vurguladı.

Akkuyu NGS'de büyük emek vererek çalıştıklarını ifade eden Pınar, şöyle devam etti:

"Bu ziyaret projenin ne kadar önemli olduğunu gösterdi ve hatırlattı. Biz büyük bir emek veriyoruz. Bunun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdir görmesi bizi mutlu etti ve gurur duyduk. Rusya'da özel bir eğitim aldık. Rosatom'un bu santrali yapıyor olması güzel ve güven verici. Burada güzel bir iletişimimiz var. Burada olmak ve bu projenin en başından beri yer almak bizi mutlu ediyor. Türk mühendisleri burada önemli ve aktif görevlerde yer alıyor. Bizim uzmanlık olarak seviyemiz daha da yükseliyor. Bu yükselmeyle aldığımız önemli görevler günbegün artıyor. Bizim burada olmamız da onlara güven veriyor. Samimi bir ortam var."

"Burada çalışan Türk uzmanlar çok genç ve aktif"

Akkuyu NGS'nin İdari Müdürü Anna Vradiy de Akkuyu NGS çalışanlarının konforlu ve rahat şekilde çalışmaları için gayret gösterdiklerini kaydetti.

Türk mühendislerinin gelişmesi için birçok etkinlik yaptıklarını aktaran Vradiy, şunları söyledi:

"Türk mühendislerinin Akkuyu NGS'de de kesinlikle çalışması gerekiyor. Çünkü Rusya ve Türkiye kültürünün sinerjisini gösteriyor. Şu anda Akkuyu NGS sahasında Rusya'da eğitim almış genç Türk uzmanlar çalışıyor ve onlar genç olmasına rağmen profesyonelce çalışıyorlar. Burada çalışan Türk uzmanlar çok genç ve aktif. Biz burada büyük bir aileyiz."

Nükleerde milli takım kuruluyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de daha önce yaptığı açıklamada, Akkuyu NGS'de çalışmak üzere bugüne kadar toplam 246 Türk öğrencinin nükleer mühendislik eğitimi, 69 Türk öğrencinin ise yüksek lisans eğitimi almak için Rusya'ya gönderildiğini aktararak,"Bu öğrencilerden 208'i başarılı bir şekilde mezun olarak iş başı yaptı." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Akkuyu Nükleer AŞ ve ana yüklenici arasında Haziran 2020'de Mersin'de meslek liselerini içeren mesleki eğitim iş birliği protokolü imzalanmış, 23-27 Ağustos 2021 tarihleri arasında liselerin müfredatına eklenen "Nükleer Enerjiye Giriş" dersini okutacak öğretmenlere de eğitim verilmişti.

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti Akkuyu NGS'nin Türk mühendislerini heyecanlandırdı
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti Akkuyu NGS'nin Türk mühendislerini heyecanlandırdı
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti Akkuyu NGS'nin Türk mühendislerini heyecanlandırdı
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti Akkuyu NGS'nin Türk mühendislerini heyecanlandırdı
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti Akkuyu NGS'nin Türk mühendislerini heyecanlandırdı

Recep Tayyip Erdoğan, Nükleer, Akkuyu, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti Akkuyu NGS'nin Türk mühendislerini heyecanlandırdı - Son Dakika


Son Dakika

Seranın kapısını açık gören koca, içeride eşinin cesedini buldu 12:20 Seranın kapısını açık gören koca, içeride eşinin cesedini buldu Erdoğan'ın da katılacağı BM Genel Kurulu'nda korona endişesi patlak verdi! İşte alınan tüm önlemler 12:07 Erdoğan'ın da katılacağı BM Genel Kurulu'nda korona endişesi patlak verdi! İşte alınan tüm önlemler Sazan sarmalı taktiğiyle 34 kişiyi dolandıran karı-koca, lüks hayat yaşarken yakayı ele verdi 11:49 Sazan sarmalı taktiğiyle 34 kişiyi dolandıran karı-koca, lüks hayat yaşarken yakayı ele verdi
Bülent Ersoy canlı yayında mikrofonu açık unuttu, sözleri programa damga vurdu: Son program kovulduk 11:41 Bülent Ersoy canlı yayında mikrofonu açık unuttu, sözleri programa damga vurdu: Son program kovulduk TOKİ indirim kampanyası yarın başlıyor! Başvuran yüzde 22 indirim alacak 11:26 TOKİ indirim kampanyası yarın başlıyor! Başvuran yüzde 22 indirim alacak Yorumculuk yapan Volkan Demirel'in Galatasaray ve Morutan hakkındaki yorumlarına tepki yağıyor 11:21 Yorumculuk yapan Volkan Demirel'in Galatasaray ve Morutan hakkındaki yorumlarına tepki yağıyor
Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Kokrmaz ve Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş arasında gerginlik yaşandı 10:46 Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Kokrmaz ve Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş arasında gerginlik yaşandı Yapılan ankette erken seçime karşı olanların içinde ciddi sayıda muhalif seçmen yer aldı 10:31 Yapılan ankette erken seçime karşı olanların içinde ciddi sayıda muhalif seçmen yer aldı

Son Dakika Haberleri
12:36 Ölüm geliyorum dedi! Aşı karşıtı gazeteci, koronavirüsten yaşamını yitirdi
12:19 Seranın kapısını açık gören koca, içeride eşinin cesedini buldu
12:14 Eren operasyonlarında iki terörist etkisiz hale getirildi! Turuncu ve gri kategoride aranıyorlardı
12:07 Süper Lig'de 6. haftayı yönetecek hakemler netleşti! İşte maçlara yapılan atamalar
12:06 Erdoğan'ın da katılacağı BM Genel Kurulu'nda korona endişesi patlak verdi! İşte alınan tüm önlemler
11:45 Cinsel ilişki için anlaştığı genç kızı gömen öğretmen, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı
11:41 Bülent Ersoy canlı yayında mikrofonu açık unuttu, sözleri programa damga vurdu: Son program kovulduk
11:38 Rusya'da 8 kişinin öldüğü üniversite saldırısının görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan, "Elimde silah var, istediğimi yaparım" diye paylaşım yapmış
11:20 Yorumculuk yapan Volkan Demirel'in Galatasaray ve Morutan hakkındaki yorumlarına tepki yağıyor
11:12 Son Dakika! Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 490 liradan alıcı buluyor
Ölüm geliyorum dedi! Aşı karşıtı gazeteci, koronavirüsten yaşamını yitirdi Ölüm geliyorum dedi! Aşı karşıtı gazeteci, koronavirüsten yaşamını yitirdi         
12:37
Süper Lig'de 6. haftayı yönetecek hakemler netleşti! İşte maçlara yapılan atamalar Süper Lig'de 6. haftayı yönetecek hakemler netleşti! İşte maçlara yapılan atamalar         
12:08
Sel mağduru gençten örnek davranış: Fazla ödenen 750 bin lirayı devlete iade etti Sel mağduru gençten örnek davranış: Fazla ödenen 750 bin lirayı devlete iade etti         
12:04
Cinsel ilişki için anlaştığı genç kızı gömen öğretmen, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı Cinsel ilişki için anlaştığı genç kızı gömen öğretmen, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı         
11:46
Rusya'da 8 kişinin öldüğü üniversite saldırısının görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan, Rusya'da 8 kişinin öldüğü üniversite saldırısının görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan, "Elimde silah var, istediğimi yaparım" diye paylaşım yapmış         
11:38
Domuz zannettiği kardeşini kazara öldürdü, aynı tüfekle kendini vurdu Domuz zannettiği kardeşini kazara öldürdü, aynı tüfekle kendini vurdu         
11:24
İstanbul'da öğrencileri fişleyen Bahçeşehir Koleji, Zonguldak'ta da plansız kararı ile yüzlerce veliyi mağdur etti İstanbul'da öğrencileri fişleyen Bahçeşehir Koleji, Zonguldak'ta da plansız kararı ile yüzlerce veliyi mağdur etti         
10:50
Rusya'da bir üniversiteye kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi: 3 ölü, 4 yaralı Rusya'da bir üniversiteye kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi: 3 ölü, 4 yaralı         
10:40
Kağıt toplayıcısı gencin son nefesini verdiği anlar kameralara yansıdı Kağıt toplayıcısı gencin son nefesini verdiği anlar kameralara yansıdı         
09:58
Ateşli Silahlar Yönetmeliği 19'uncu kez değişti! Artık bu mesleklerde ruhsatlı silah alabilecek Ateşli Silahlar Yönetmeliği 19'uncu kez değişti! Artık bu mesleklerde ruhsatlı silah alabilecek         
09:50
Galatasaray taraftarın Galatasaray taraftarın "Formayı çıkar" tepkisine Ömer Bayram, "Eyvallah" diyerek formasını yere attı         
09:30
İran'lı bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin, 1600 kilometre uzaktan yapay zekayla öldürüldüğü öne sürüldü İran'lı bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin, 1600 kilometre uzaktan yapay zekayla öldürüldüğü öne sürüldü         
08:08
Ustabaşının boğazına bıçak dayayarak 5 saat rehin alan garsondan savunma: Öldürme kastım yoktu Ustabaşının boğazına bıçak dayayarak 5 saat rehin alan garsondan savunma: Öldürme kastım yoktu         
07:52
Çelik, Buket Saygı'ya mesaj atan Kadir İnanır hakkında konuştu: Sevgilimi tacizden hüküm giyen biri Çelik, Buket Saygı'ya mesaj atan Kadir İnanır hakkında konuştu: Sevgilimi tacizden hüküm giyen biri         
21:35
10'uncu kattan atlayan tıp öğrencisi Beyzanur, yaşamını yitirdi 10'uncu kattan atlayan tıp öğrencisi Beyzanur, yaşamını yitirdi         
18:26
Ebru'dan makyajsız paylaşım! 46 yaşındaki şarkıcı takipçilerini doğal haliyle büyüledi Ebru'dan makyajsız paylaşım! 46 yaşındaki şarkıcı takipçilerini doğal haliyle büyüledi         
15:57
İngiltere'den dikkat çeken araştırma! Aşı olmayan herkes Delta varyantına yakalanacak İngiltere'den dikkat çeken araştırma! Aşı olmayan herkes Delta varyantına yakalanacak         
14:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2021 12:48:19. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti Akkuyu NGS'nin Türk mühendislerini heyecanlandırdı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement