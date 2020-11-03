Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İzmir'de) Arama kurtarma çalışmalarıyla enkaz altından sağ çıkarılan kişi sayısı şu an itibarıyla 107'dir" - Son Dakika

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İzmir'de) Arama kurtarma çalışmalarıyla enkaz altından sağ çıkarılan kişi sayısı şu an itibarıyla 107'dir"

03.11.2020 19:42

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "110 kişinin enkaz altından cansız bedeni çıkarılmıştır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "110 kişinin enkaz altından cansız bedeni çıkarılmıştır. Yaralılarımızın sayısı 1027'dir. Bunların 883'ünün tedavisi tamamlanmıştır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( İzmir'de) Arama kurtarma çalışmalarıyla enkaz altından sağ çıkarılan kişi sayısı şu an itibarıyla 107'dir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arama-kurtarma çalışmalarında enkaz altındaki son kişiye de ulaşılana kadar umudumuzu kaybetmeyeceğiz."

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: (İzmir'de) Arama kurtarma çalışmalarıyla enkaz altından sağ çıkarılan kişi sayısı şu an itibarıyla 107'dir
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: (İzmir'de) Arama kurtarma çalışmalarıyla enkaz altından sağ çıkarılan kişi sayısı şu an itibarıyla 107'dir
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: (İzmir'de) Arama kurtarma çalışmalarıyla enkaz altından sağ çıkarılan kişi sayısı şu an itibarıyla 107'dir
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: (İzmir'de) Arama kurtarma çalışmalarıyla enkaz altından sağ çıkarılan kişi sayısı şu an itibarıyla 107'dir

Recep Tayyip Erdoğan, Arama Kurtarma, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İzmir'de) Arama kurtarma çalışmalarıyla enkaz altından sağ çıkarılan kişi sayısı şu an itibarıyla 107'dir' - Son Dakika


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