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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde konuştu: (3) - Son Dakika

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde konuştu: (3)

01.09.2021 22:46
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde konuştu: (3), System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün açıklanan ikinci çeyrek büyüme rakamı Türk ekonomisinin dinamizmini, üretim gücünü ve dayanıklılığını bir kez daha ispat etmiştir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün açıklanan ikinci çeyrek büyüme rakamı Türk ekonomisinin dinamizmini, üretim gücünü ve dayanıklılığını bir kez daha ispat etmiştir." dedi.

Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında düzenlenen Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

Terör örgütlerine karşı sınırlarda ve sınırların hemen ötesinde tarihin en başarılı operasyonlarını gerçekleştirmekle kalmadıklarını belirten Erdoğan, "Aynı zamanda Karabağ'da 30 yıldır süren işgalin sonuçlandırılmasından, Libya'da darbecilere karşı yürütülen meşruiyet mücadelesine kadar kardeşlerimizle beraber birçok başarıya da imza attık." diye konuştu.

Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni dışlamaya yönelik hamleleri kararlı duruşla boşa çıkardıklarını ifade eden Erdoğan, insanlık tarihinin en büyük sağlık krizlerinden biri olan koronavirüs salgını sürecinde gerek sağlık hizmetlerinin kalitesi, gerekse küresel ölçekte sergilenen dayanışma ile milyarlarca insanın takdirinin kazanıldığını söyledi.

Tarihiyle, değerleriyle, vakarıyla,mazlum ve mağdurlara kucak açmasıyla Türkiye'nin büyük bir millet ve devlet olduğunun tüm dünyaya bir kez daha gösterildiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Salgının etkilerinin en ağır hissedildiği 2020 yılını yüzde 1,8'lik büyüme oranıyla kapatan Türk ekonomisi büyüme trendini sürdürüyor. İşte bu yılın ilk çeyreğinde elde ettiğimiz yüzde 7,2'lik büyüme oranıyla geçen sene yakaladığımız ivmeyi devam ettirmiştik. Şimdi az önce söyledim, yine söylüyorum, bugün açıklanan ikinci çeyrek büyüme rakamı ise Türk ekonomisinin dinamizmini, üretim gücünü ve dayanıklılığını bir kez daha ispat etmiştir. Türk ekonomisi ikinci çeyrekte reel olarak yüzde 21,7 büyüyerek, dünyada en hızlı büyüyen ikinci ekonomi oldu. Sadece baz etkisiyle açıklanamayacak bu büyüme verisi, Türkiye'nin bir üretim ekonomisi olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

Sanayi üretimi ikinci çeyrekte yüzde 41 artarak, bu denli güçlü bir büyümenin gelişini önden haber vermiştir. Sanayi üretimimizin aylık olarak son 14 ayda 13 defa artmış olmasına özellikle dikkatlerinizi çekiyorum. İhracatımız ise ikinci çeyrekte yüzde 70 artarak, 55 milyar dolarla tarihimizin en yüksek çeyreklik performansını elde etti. İhracatın ithalatı karşılama oranı ikinci çeyrekte yüzde 74,9'dan yüzde 84,5'e yükseldi. Son 12 aylık ihracatımız tarihimizde ilk kez 200 milyar doları aştı. İhracattaki bu başarımızın da etkisiyle cari açığımız düşüşünü sürdürerek 30 milyar doların altına geriledi. İstihdam, salgın öncesi dönemi de geçerek son 35 ayın en yüksek seviyesine ulaştı ve 29 milyonu aştı."

"174 bin kişiye ilave iş imkanı sağlamasını öngörüyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, firmaların çoğunun yurt dışından aldıkları siparişleri yetiştirememekten, çalışacak ara eleman bulamamaktan şikayet ettiğini söyledi.

Yatırım talebinin her geçen gün arttığına, özellikle arazi tahsisi konusunda talepleri karşılamakta zorlandıklarına işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu yılın ilk 7 ayında düzenlenen yatırım teşvik belgeleri, yüzde 30'a yakın artarak, 6 bin 800'ü geçti. Bu yatırımların tamamı gerçekleştiğinde ise 174 bin kişiye ilave iş imkanı sağlamasını öngörüyoruz. Ekonomimizdeki bu olumlu gidişat 2021 yılının tamamını güçlü bir büyüme oranıyla kapatacağımıza işaret ediyor. Bir dönem Türk ekonomisi hakkında karamsarlık pompalayan uluslararası kuruluşlar, büyüme beklentilerini yukarı yönlü revize etmeye başladı. Vakit yatırım, üretim, ihracat ve istihdam için daha iştahlı davranma vaktidir. Her zaman bulamayacağımız çok ciddi bir fırsatla karşı karşıyayız. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirerek ülkemizi yatırımın, üretimin ve ihracatın merkezi haline getirmekte kararlıyız. Bunun için başkaları ne yaparsa yapsın, ne derse desin biz sadece işimize bakıyor ve hedeflerimize odaklanıyoruz."

Türkiye'yi önce 2023 hedefleri ardından da 2053 ve 2071 vizyonlarıyla buluşturmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, "Bu süreçte sizden beklentimiz, bağrından çıktığınız bu necip milletin değerleri ve hassasiyetleri ışığında görevinizi en iyi şekilde yapmanızdır. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademimizde edindiğiniz bilgi, birikim, tecrübe ve kabiliyetler, devletimize ve milletimize hizmet mücadelenizde inşallah sizlerin en büyük rehberi ve yardımcısı olacaktır." dedi.

Yahya Kemal'e ait "Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi. Galip et çünkü bu son ordusudur İslam'ın." dizelerini okuyan Erdoğan, "Sizlerden tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diye ifade ettiğimiz Rabiamıza sahip çıkmanızı istiyorum. Bu toprakları bize emanet eden Türk kahramanlar gibi gerektiğinde canınız pahasına ezanımıza, bayrağımıza, vatanımıza ve bağımsızlığımıza sahip çıkacağınıza yürekten inanıyorum. Rabbim sizleri her türlü kazadan, beladan, saldırıdan, görünür ve görünmez musibetten muhafaza buyursun. Akademinin tüm hocalarını, komutanlarını mezunlarımızın kıymetli velilerini gönülden tebrik ediyorum." diye konuştu.

Törenden notlar

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tuğgeneral Murat Bulut'un konuşmasının ardından akademiden mezun olan subay ve astsubaylardan dönem birincileri tarafından yaş kütüklerine yıldız ve plaket çakıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dereceye giren subay ve astsubay dönem birincilerine diplomalarını verdi. Dereceye giren diğer subay ve astsubaylara diplomalarını, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin verdi.

Ardından Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Bayrak Devir Teslim Töreni gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Jandarma Merasim Bölük Komutanlığınca tüfekli hareketler gösterisi sunuldu.

Törende, mehteran birliği gösterisi, kuleden iniş gösterisi ve helikopterle üzüm salkımı geçişi gösterileri icra edildi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın askerlerin yanında yaptığı duanın ardından tören sona erdi.

(Bitti)

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde konuştu: (3)
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde konuştu: (3)
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde konuştu: (3)
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde konuştu: (3)
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde konuştu: (3)

Recep Tayyip Erdoğan, Sahil Güvenlik, Jandarma, Subay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde konuştu: (3) - Son Dakika


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