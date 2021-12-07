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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jorge Sampaio'yu Anma Töreni'ne videolu mesaj gönderdi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jorge Sampaio'yu Anma Töreni'ne videolu mesaj gönderdi

07.12.2021 09:17

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Portekiz Eski Cumhurbaşkanı, Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı İlk Yüksek Temsilcisi Jorge Sampaio'yu Anma Töreni'ne video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Portekiz Eski Cumhurbaşkanı, Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı İlk Yüksek Temsilcisi Jorge Sampaio'yu Anma Töreni'ne video mesaj gönderdi.

Erdogan, Sampaio'yu anmak üzere New York'taki Birlesmis Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen törende yayınlanan mesajında, Sampaio'nun vefatından derin üzüntü duyduğunu ifade etti. Erdoğan, Sampaio'nun ailesine, Portekiz halkına ve Birleşmiş Milletler camiasına başsağlığı dileklerini iletti. Erdoğan, Sampaio'nun, Portekiz'in demokrasi tarihinde önemli roller üstlenmiş müstesna bir devlet adamı olduğunu belirtti.

Erdogan, Sampaio'nun Lizbon Belediye Başkanlığından Cumhurbaşkanlığına uzanan siyaset hayati boyunca, çoğulcu demokrasinin etkin biçimde hayata geçirilmesi için çaba gösterdiğini belirtti.

Erdoğan, Sampaio'nun, Cumhurbaşkanlığı görevi sırasında Türkiye-Portekiz arasındaki dostluğun ve is birliğinin güçlendirilmesine verdiği desteği daima hatırlayacaklarını belirtti. Erdogan, İspanya'nın önceki başbakanlarından Jose Luis Rodriguez Zapatero'yla 2005'te Medeniyetler İttifakı Girişimi'ni başlattıklarını, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından da benimsenerek bir Birleşmiş Milletler Girişimi halini alan Medeniyetler İttifakı'nın ilk Yüksek Temsilciliği görevini Sampaio'nun üstlendiğini anlattı.

Sampaio'nun yönetiminde bir platform olmanın çok ötesine geçip, Birleşmiş Milletler sisteminin önemli unsurlarından biri haline dönüştüğünü ifade eden Erdoğan, "Sampaio, 2007 senesinden 2012 yılına kadar yürüttüğü bu görev boyunca, Medeniyetler İttifakı'nın kavramsal çerçevesinin oluşturulması, kurumsallaşması, faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi yönünde kıymetli katkılarda bulundu. Medeniyetler İttifakı'nın uluslararası barışa hizmet edecek bir yapıya dönüşmesi için gayret gösterdi. Nitekim Medeniyetler İttifakı, Sayın Sampaio'nun yönetiminde bir platform olmanın çok ötesine geçip, Birleşmiş Milletler sisteminin önemli unsurlarından biri haline dönüştü. Birleşmiş Milletler çatısı altında kurulmuş olan Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu'nun ülke ve uluslararası kuruluşlardan oluşan üye sayısı bugün 146'ya ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Medeniyetler İttifakı'nın geldiği noktada, Sampaio'nun ortaya koyduğu kapsayıcı bakisi açısının büyük etkiye sahip olduğunu vurguladı. Kuruluşundan bu yana Medeniyetler İttifakı'nın başarılı ve etkin bir barış projesi olması yolunda önemli adımlar atıldığını aktaran Erdoğan şu ifadelere yer verdi:

"İslam düşmanlığının, ırkçılığın, antisemitizmin ve yabancı karşıtlığının yükselişe geçtiği bu dönemde, Medeniyetler İttifakı'nın vizyonu ve savunduğu değerlere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuluyor. 16 yıl önce tohumlarını attığımız bu girişim, dünyanın içinde bulunduğu krizlere önemli bir çıkış yolu sunuyor. Bu düşüncelerle Sayın Sampaio'yu bir kez daha saygıyla anıyor, ailesine, sevenlerine ve Medeniyet İttifakı camiasına başsağlığı diliyorum."

(Mehmet Kalay/ İHA)

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jorge Sampaio'yu Anma Töreni'ne videolu mesaj gönderdi
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jorge Sampaio'yu Anma Töreni'ne videolu mesaj gönderdi
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jorge Sampaio'yu Anma Töreni'ne videolu mesaj gönderdi
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jorge Sampaio'yu Anma Töreni'ne videolu mesaj gönderdi

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Jorge Sampaio, Portekiz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jorge Sampaio'yu Anma Töreni'ne videolu mesaj gönderdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jorge Sampaio'yu Anma Töreni'ne videolu mesaj gönderdi - Son Dakika
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