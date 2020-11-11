Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kalbi nefretle kuruyanlara inat geçen sene diktiğimiz fidanların hemen hepsi bu yıl boy veriyor" - Son Dakika

Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes programı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" programında konuştu. (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gezi olaylarında güya çevre adına sokakları yakanlar, esnafın malını yağmalayanlar, fidan dikimi seferberliğimizi kötüleme yarışına girdi."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize çevre konusunda ders vermeye kalkanlar, bölücü örgütün çevre terörünü ağızlarına dahi almıyor."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kalbi nefretle kuruyanlara inat geçen sene diktiğimiz fidanların hemen hepsi bu yıl boy veriyor, filiz veriyor."
- Kaynak: AA
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