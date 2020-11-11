Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kalbi nefretle kuruyanlara inat geçen sene diktiğimiz fidanların hemen hepsi bu yıl boy veriyor, filiz veriyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize çevre konusunda ders vermeye kalkanlar, bölücü örgütün çevre terörünü ağızlarına dahi almıyor."

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kalbi nefretle kuruyanlara inat geçen sene diktiğimiz fidanların hemen hepsi bu yıl boy veriyor' - Son Dakika

Liste gittikçe kabarıyor! Bir kentimizde daha 65 yaş ve üstü vatandaşlara kısıtlama geldi