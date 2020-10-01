Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karadeniz'de Kırım'ın işgali ile başlayan kriz her an yeniden yükselebilir" - Son Dakika

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karadeniz'de Kırım'ın işgali ile başlayan kriz her an yeniden yükselebilir"

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karadeniz'de Kırım'ın işgali ile başlayan kriz her an yeniden yükselebilir" -"Türkiye gerisinde kesintisiz 2 bin 200 yıl devlet geleneğine sahip dünyadaki nadir ülkelerden biridir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Karadeniz'de Kırım'ın işgali ile başlayan kriz her an yeniden yükselebilir"

- "Türkiye gerisinde kesintisiz 2 bin 200 yıl devlet geleneğine sahip dünyadaki nadir ülkelerden biridir. Gücünü sömürgecilikten ve aç gözlülükten alan ülkelerle aynı yöntemi kullanamaz"

-"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Meclisimizin de kendi alanına yönelmesine imkan sağlamıştır"

-"Eski alışkınlıklarla yeni bir sistemi yürütmenin zorluklarını her alanda yaşıyoruz. Çıtayı sürekli yukarı taşıyoruz. Türkiye bu konuda da inşallah dünyaya örnek olacak başarılara imza atacaktır"

-"Dünyanın her köşesinin güvenliğe ihtiyacı var. Tüm insanların huzura ihtiyacı var. Kaynakların dünyanın adaletli bir şekilde dağılama ihtiyacı vardır. Dünyanın tüm güzelliklerinin korunmasına ihtiyacı vardır"

-" Dağlık Karabağ'ı işgal eden Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı ile başlayan çatışmalar bunun en somut örneğidir"

-"Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanlarında olduğumuzu burada bir kez daha belirtmek istiyorum"

-"Minsk üçlüsü denilen Amerika, Rusya, Fransa ve bunların 30 yıla yakın zamandır bu sorunu ihmal ettikleri için bugünlere yansıyan bu olumsuz durumun karşısında ateşkes arayışı içinde bulunmaları her şeyden önce kabul edilebilir bir şey değildir"

-"Ha bir şey mi isteniyor o zaman işgalcilerin bu topraklardan çıkmaları gerekir ki burada bir çözüme ulaşılsın"

-"Trump, Putin, Macron'la görüştük ama netice yok. Azerbaycanlı kardeşlerimiz şu anda topraklarına dönecekleri günü bekliyor. Ona kimse yanaşmıyor. Önce bir bunu konuşalım hep oturdular konuştular ama bir netice yok işte şimdi netice almanın zamanı Azerbaycanlı kardeşlerimiz de şimdi kendi göbeğini kesmenin adımını attılar"

ANKARA - TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 4. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla özel gündemle toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılının açılış konuşmasını yaptı.

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'de Kırım'ın işgali ile başlayan kriz her an yeniden yükselebilir
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'de Kırım'ın işgali ile başlayan kriz her an yeniden yükselebilir
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'de Kırım'ın işgali ile başlayan kriz her an yeniden yükselebilir
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'de Kırım'ın işgali ile başlayan kriz her an yeniden yükselebilir

Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz, Türkiye, Kırım, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 15:53 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Karadeniz'de Kırım'ın işgali ile başlayan kriz her an yeniden yükselebilir' - Son Dakika


Son Dakika

Rusya'dan tuhaf Karabağ suçlaması: Türkiye kesinlikle Azerbaycan'a destek veriyor Mide bulandıran olay! 4 kişi, 16 yaşındaki kıza tecavüz edip hamile bıraktı Galatasaray gole çok yaklaştı! Yıldız isim, yakın mesafeden topu dışarı attı Fransız basınından SİHA'lara büyük övgü: Oyunun kurallarını değiştiriyorlar Meraklı kalabalık canıyla cebelleşen kadını görmek için sosyal mesafeyi hiçe saydı İşgal altındaki Karabağ'da Ermenistan-PKK/YPG iş birliğinin görüntüleri ortaya çıktı MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: CHP'den teklif aldım Çalışandan patronu çılgına çeviren şaka: 2.500 liralık stop lambasını söktü, "İhtiyacım vardı" yazıp 5 lira bıraktı
Son Dakika: Birleşmiş Milletler, Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz sınırı anlaşmasını tescil etti Son Dakika: Birleşmiş Milletler, Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz sınırı anlaşmasını tescil etti         
22:33
Koronavirüs tedbirleri kapsamında İngiltere, Türkiye'yi yeniden karantina listesine aldı Koronavirüs tedbirleri kapsamında İngiltere, Türkiye'yi yeniden karantina listesine aldı         
20:59
Son Dakika: Türkiye'de 1 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 67 can kaybı, 1407 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 1 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 67 can kaybı, 1407 yeni hasta tespit edildi         
20:44
Ermeni İHA'sının Azerbaycan ordusu tarafından vurulduğu anlar saniye saniye görüntülendi Ermeni İHA'sının Azerbaycan ordusu tarafından vurulduğu anlar saniye saniye görüntülendi         
20:18
İran'da dolar ve euro tarihi rekor kırdı İran'da dolar ve euro tarihi rekor kırdı         
17:53
Türkiye'ye yaptırımın tartışıldığı AB zirvesinde Merkel'den yaptırım freni Türkiye'ye yaptırımın tartışıldığı AB zirvesinde Merkel'den yaptırım freni         
17:36
Akit TV'de Bakan Albayrak'ın döviz kuruyla ilgili sözlerine ağır eleştiri: Giydiğin ceket bile dolarla geliyor Akit TV'de Bakan Albayrak'ın döviz kuruyla ilgili sözlerine ağır eleştiri: Giydiğin ceket bile dolarla geliyor         
16:28
Azerbaycan'ın, Ermenistan top mevzisini vurduğu anda İsrail SİHA'sı görüldü Azerbaycan'ın, Ermenistan top mevzisini vurduğu anda İsrail SİHA'sı görüldü         
15:37
Oyun oynarken göle fazla yaklaşan çoban köpeği, timsaha yem oldu Oyun oynarken göle fazla yaklaşan çoban köpeği, timsaha yem oldu         
15:21
Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak         
14:26
Selin Ciğerci, 27 bin TL'ye helikopter kiralayıp tatile çıktı Selin Ciğerci, 27 bin TL'ye helikopter kiralayıp tatile çıktı         
13:43
Cephe hattında ağır kayıplar veren Ermeni ordusundaki panik, kameralara yansıdı Cephe hattında ağır kayıplar veren Ermeni ordusundaki panik, kameralara yansıdı         
13:33
Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler         
11:59
Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar "Ölmek istemiyorum" diye dua ediyor         
11:40
Amerika ve Avrupa'nın yere göğe sığdıramadığı Akbaşlar tehlikede! Kıymetli ırkı acımadan öldürüyorlar Amerika ve Avrupa'nın yere göğe sığdıramadığı Akbaşlar tehlikede! Kıymetli ırkı acımadan öldürüyorlar         
10:55
Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi         
10:30
Beyninde tümör tespit edilen genç şarkıcı Arif Akpınar, hayatını kaybetti Beyninde tümör tespit edilen genç şarkıcı Arif Akpınar, hayatını kaybetti         
08:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2020 22:54:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karadeniz'de Kırım'ın işgali ile başlayan kriz her an yeniden yükselebilir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei