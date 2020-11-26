CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Güçlü gönül bağlarıyla ayrılmaz bir bütün olduğumuz kardeş Katar halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirerek sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad El-Sani'nin Ankara temaslarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Oldukça verimli görüşmeler gerçekleştirildiğini kaydeden Erdoğan, "Bugün Katar Emiri, değerli kardeşim Temim Bin Hamad El-Sani ve heyetiyle oldukça verimli görüşmeler gerçekleştirerek bir dizi anlaşmaya imza attık. Güçlü gönül bağlarıyla ayrılmaz bir bütün olduğumuz kardeş Katar halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirerek sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,