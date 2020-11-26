Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeş Katar halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirerek sürdüreceğiz - Son Dakika

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeş Katar halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirerek sürdüreceğiz

26.11.2020 21:12
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeş Katar halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirerek sürdüreceğiz, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Güçlü gönül bağlarıyla ayrılmaz bir bütün olduğumuz kardeş Katar halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirerek sürdüreceğiz" dedi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Güçlü gönül bağlarıyla ayrılmaz bir bütün olduğumuz kardeş Katar halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirerek sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad El-Sani'nin Ankara temaslarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Oldukça verimli görüşmeler gerçekleştirildiğini kaydeden Erdoğan, "Bugün Katar Emiri, değerli kardeşim Temim Bin Hamad El-Sani ve heyetiyle oldukça verimli görüşmeler gerçekleştirerek bir dizi anlaşmaya imza attık. Güçlü gönül bağlarıyla ayrılmaz bir bütün olduğumuz kardeş Katar halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirerek sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber:  ANKARA,


Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Ankara, Katar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeş Katar halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirerek sürdüreceğiz - Son Dakika


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