Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'na) Mehmetçiğine sahip çıkan bu millet, seni asla affetmeyecektir" - Son Dakika

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın toplantısında konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (5)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bunların içlerindeki kinin ve nefretin sebebi, ne Borsa İstanbul'dur ne Sakarya'daki fabrikadır. Bunların derdi bizatihi Türkiye iledir, Türk milletiyledir, ülkenin hedefleriyledir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'na) Senin milletvekilin kalkacak, benim silahlı kuvvetlerime edepsizce, alçakça hakaret edecek ve sen bunu kapıya koyamayacaksın. Mehmetçiğine sahip çıkan bu millet, seni asla affetmeyecektir. Sandıklar da seni affetmeyecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Darbecilerden arınıp, vatan savunmasına sıkı sıkıya sarılan ordusuna hakaret edenleri bu millet affetmez."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkesinin felaketinden kendine iktidar çıkarmaya çalışanları bu millet affetmeyecektir."