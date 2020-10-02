Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Selimiye Camii'nde kıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Selimiye Camii'nde kıldı

KONYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış töreni ve programlara katılmak üzere Konya'ya geldi. Cuma Namazını kılan Erdoğan, otobüsten vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehir merkezine gelişinde Cuma namazını Mevlana Hazretleri Türbesi'nin yanında bulunan Sultan Selim Camii'nde kıldı. Erdoğan, cami çıkışında Mevlana Müzesi'ne geçerek müzeyi gezdi. Erdoğan müze çıkışında Cumhurbaşkanlığı otobüsünü bindi. Erdoğan, otobüsten vatandaşı selamlayarak Şehir Hastanesi açılış programına katılmak üzere alandan ayrıldı.