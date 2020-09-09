Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı ve Sırbistan Cumhurbaşkanı ile görüştü - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye-Kosova ve Türkiye-Sırbistan ilişkilerini güçlendirecek adımların ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Thaçi ve Vucic, ikili ve bölgesel konularda yakın iş birliğini ve istişareyi sürdürme hususunda mutabık kaldı.