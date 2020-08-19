Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Son dönemde vaka sayılarında kısmi bir artış yaşansa da salgın... - Son Dakika

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Son dönemde vaka sayılarında kısmi bir artış yaşansa da salgın...
Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Son dönemde vaka sayılarında kısmi bir artış yaşansa da salgın halen kontrolümüz altındadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Son dönemde vaka sayılarında kısmi bir artış yaşansa da salgın halen kontrolümüz altındadır."
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 15:43
Kaynak: AA
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