Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (10)
Erdoğan: "(Kovid-19 verileri) İstatistiklerle ilgili yöntem değişiklikleri uluslararası uygulamalar çerçevesinde yapılmıştır."
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kovid-19 verileri) İstatistiklerle ilgili yöntem değişiklikleri uluslararası uygulamalar çerçevesinde yapılmıştır' - Son Dakika