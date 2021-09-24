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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel ısınma ve iklim değişikliği, insanlık tarihindeki en önemli meydan okumaların başında geliyor" - Son Dakika

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel ısınma ve iklim değişikliği, insanlık tarihindeki en önemli meydan okumaların başında geliyor"

24.09.2021 19:56

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel ısınma ve iklim değişikliği, insanlık tarihindeki en önemli meydan okumaların başında geliyor" "Dünyanın en ücra köşeleri bile iklim krizinin tetiklediği doğal afetler, sağlık sorunları ile ekonomik ve sosyal sıkıntılarla karşı karşıyadır" "Yenilenebilir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel ısınma ve iklim değişikliği, insanlık tarihindeki en önemli meydan okumaların başında geliyor"

"Dünyanın en ücra köşeleri bile iklim krizinin tetiklediği doğal afetler, sağlık sorunları ile ekonomik ve sosyal sıkıntılarla karşı karşıyadır"

"Yenilenebilir enerji kaynaklı kurulu güçte Avrupa'da 5'inci, dünyada 12'inci sırada yer alıyoruz.

" Türkiye; Avrupa Yeşil Mutabakatı'nda vurgulanan yeni ve alternatif enerji kaynakları, yeşil hidrojen, temiz yanma ve karbon tutma teknolojileri, deniz üstü rüzgar ve dalga enerjisi teknolojileri konularını da bu kapsamda yakından takip etmektedir"

"Ülkemiz, uluslararası toplumun sorumluluk sahibi bir üyesi olarak, iklim kriziyle mücadelede ve temiz enerji dönüşümünü sağlamakta üzerine düşeni yapmaya devam edecektir"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyanın en ücra köşeleri bile iklim krizinin tetiklediği doğal afetler, sağlık sorunları ile ekonomik ve sosyal sıkıntılarla karşı karşıyadır. Yenilenebilir enerji kaynaklı kurulu güçte Avrupa'da 5'inci, dünyada 12'inci sırada yer alıyoruz.

Kurulu elektrik gücü içinde yenilenebilir payımız yüzde 53'tür"dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Yüksek Düzeyli Enerji Diyaloğu Toplantısına Videomesaj ile katıldı.

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin, insanlık tarihindeki en önemli meydan okumaların başında geldiğine dikkat çeken Erdoğan, "Dünyanın en ücra köşeleri bile iklim krizinin tetiklediği doğal afetler, sağlık sorunları ile ekonomik ve sosyal sıkıntılarla karşı karşıyadır. Bu kriz, ancak küresel işbirliği sayesinde idare edilebilir.Bunun için de kimseyi geride bırakmamalı; adil külfet paylaşımını temin etmeliyiz. Bu doğrultuda en önemli katkıyı enerji sektörünün sağlayacağı aşikardır"dedi.

Türkiye 'nin enerjide ve enerji verimliliğini artırmada önemli işlere imza attığını bildiren Erdoğan, "Buradaki formül de açıktı: Geleneksel enerji kaynakları kullanımının azaltılması yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması enerji verimliliği artırılmalıdır.Bu toplantının amacı da esasen bahsettiğim hususları özetleyen 7 Nolu Sürdürülebilir Kalkınma Hedefine odaklanılmasıdır. Türkiye olarak, tüm bu kapsamda enerji dönüşümünde, yenilenebilir enerjide ve enerji verimliliğinde büyük bir başarı hikayesine imza atıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynaklı kurulu güçte Avrupa'da 5'inci, dünyada 12'inci sırada yer aldığını aktaran Erdoğan şöyle konuştu;

"Kurulu elektrik gücü içinde yenilenebilir payımız yüzde 53'tür.Enerji dönüşümünün kolay bir süreç olmadığı açıktır.Bu süreç, enerji sektöründeki tüm kurumları, piyasaları ve tüketicileri etkilediği gibi, küresel çapta, ulusal ve yerel düzeylerde farklı alanlara yansıyan etkileri de beraberinde getiriyor."

Enerji dönüşümünde genel geçer veya tek tip yaklaşımlardan kaçınılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Uygun politikalar, ülkelerin kendilerine özgü koşulları dikkate alınmak suretiyle geliştirilmelidir.Türkiye; Avrupa Yeşil Mutabakatı'nda vurgulanan yeni ve alternatif enerji kaynakları, yeşil hidrojen, temiz yanma ve karbon tutma teknolojileri, deniz üstü rüzgar ve dalga enerjisi teknolojileri konularını da bu kapsamda yakından takip etmektedir.Ülkemiz, uluslararası toplumun sorumluluk sahibi bir üyesi olarak, iklim kriziyle mücadelede ve temiz enerji dönüşümünü sağlamakta üzerine düşeni yapmaya devam edecektir" açıklamasında bulundu.

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel ısınma ve iklim değişikliği, insanlık tarihindeki en önemli meydan okumaların başında geliyor
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel ısınma ve iklim değişikliği, insanlık tarihindeki en önemli meydan okumaların başında geliyor
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel ısınma ve iklim değişikliği, insanlık tarihindeki en önemli meydan okumaların başında geliyor
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel ısınma ve iklim değişikliği, insanlık tarihindeki en önemli meydan okumaların başında geliyor

Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Isınma, Türkiye, Enerji, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Küresel ısınma ve iklim değişikliği, insanlık tarihindeki en önemli meydan okumaların başında geliyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel ısınma ve iklim değişikliği, insanlık tarihindeki en önemli meydan okumaların başında geliyor" - Son Dakika
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