CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu. İkili ilişkiler ile bölgesel gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede, İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa, Gazze ve Filistinlilere yönelik saldırıları da ele alındı.