Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac ile görüştü - Son Dakika

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es Serrac'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından karşılanması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Serrac ile görüşmesinden detaylar ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es Serrac ile görüştü. Beştepe Millet Külliyesi'ndeki görüşmeye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldı.