Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bugün meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi. Erdoğan, kardeş Lübnan halkına geçmiş olsun temennisinde bulundu. Türkiye'nin Lübnan'ın yanında olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan için sağlık başta olmak üzere ihtiyaç duyulan her alanda insani desteğe hazır olduklarını belirtti. - ANKARA