Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, makam aracıyla Kahramanmaraş-Göksun Yolu'nda seyahat etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yol üzerinde poz vermesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracına binmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracı ile yolda seyahat etmesi KAHRAMANMARAŞ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kahramanmaraş- Göksun Yolu Açılış Töreni'nin ardından Cumhurbaşkanlığı makam aracı ile yolda bir süre seyahat ettiler.