Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, makam aracıyla Kahramanmaraş-Göksun Yolu'nda seyahat etti - Son Dakika

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, makam aracıyla Kahramanmaraş-Göksun Yolu'nda seyahat etti
07.11.2020 17:25
Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yol üzerinde poz vermesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracına binmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracı ile yolda seyahat etmesi KAHRAMANMARAŞ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yol üzerinde poz vermesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracına binmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracı ile yolda seyahat etmesi KAHRAMANMARAŞ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kahramanmaraş- Göksun Yolu Açılış Töreni'nin ardından Cumhurbaşkanlığı makam aracı ile yolda bir süre seyahat ettiler.
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