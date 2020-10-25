Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da

25.10.2020 15:17

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin il kongresi ve toplu açılış törenine katılmak üzere Malatya'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da

MALATYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin il kongresi ve toplu açılış törenine katılmak üzere Malatya'ya geldi.

Malatya Erhaç Havaalanından itibaren yol güzergahında bulunan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek için uzun süre bekledi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı yol güzergahı boyunca, Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla otobüsü durdurup sohbet etti, çocuklara oyuncak dağıttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, AK Parti, Malatya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da - Son Dakika


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