Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mescid-i Aksa İmam Hatibi'ni kabul etti

Son dakika haber: CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi kabul etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldiği bildirildi. Haber: ANKARA,



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