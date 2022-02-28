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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin 28 Şubat'ın ardından Türk siyasetinde yaptığı revizyonun mesajını hala alamayanlar olduğunu anlıyoruz."
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milletimizin 28 Şubat'ın ardından Türk siyasetinde yaptığı revizyonun mesajını hala alamayanlar olduğunu anlıyoruz' - Son Dakika