Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin arasına nifak sokmaya çalışanları, kısır siyasi hesaplar veya marjinal saplantılarla birliğimize, kardeşliğimize... - Son Dakika

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin arasına nifak sokmaya çalışanları, kısır siyasi hesaplar veya marjinal saplantılarla birliğimize, kardeşliğimize...
09.01.2021 14:37
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin arasına nifak sokmaya çalışanları, kısır siyasi hesaplar veya marjinal saplantılarla birliğimize, kardeşliğimize saldıranları hamdolsun bugüne kadar hep hüsrana uğrattık."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin arasına nifak sokmaya çalışanları, kısır siyasi hesaplar veya marjinal saplantılarla birliğimize, kardeşliğimize saldıranları hamdolsun bugüne kadar hep hüsrana uğrattık."
Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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