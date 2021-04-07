Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizle birlikte biz de tüm kalbimizle, darbecilerden temizlenen Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yanındayız, yanında olmayı... - Son Dakika

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizle birlikte biz de tüm kalbimizle, darbecilerden temizlenen Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yanındayız, yanında olmayı...
07.04.2021 13:09
Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizle birlikte biz de tüm kalbimizle, darbecilerden temizlenen Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yanındayız, yanında olmayı sürdüreceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizle birlikte biz de tüm kalbimizle, darbecilerden temizlenen Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yanındayız, yanında olmayı sürdüreceğiz."
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