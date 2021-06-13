Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brüksel'e gitti - Son Dakika

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Brüksel'de yarın yapılacak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılımının ardından Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 'in davetine icabetle 15-16 Haziran'da bu ülkeye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım , İstanbul Valisi Ali Yerlikaya , AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer ilgililer uğurladı.

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